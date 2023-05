Vaibhavi Upadhyaya: 'तुम इतनी जल्दी चली गई...', वैभवी के निधन पर रुपाली गांगुली और देवेन भोजानी ने जताया शोक

नई दिल्ली, जेएनएन। Vaibhavi Upadhyaya Death: साराभाई वर्सेस साराभाई फेम वैभवी उपाध्याय के अचानक निधन से पूरी टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हाल ही में एक्टर आदित्य सिंह राजपूत के गुजरने की खबर सामने आई थी, जिसके चंद दिन बाद वैभवी के निधन की खबर ने एक और झटका दे दिया।

वैभवी उपाध्याय के निधन का कारण सड़क हादसे को बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में रोड एक्सीटेंड के बाद 32 साल की उम्र में वैभवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने की खबर सामने के आने के बाद अब तक कई सेलेब्स शोक जता चुके हैं।

Shocking! A very fine actress and a dear friend Vaibhavi Upadhyay, popularly known as “ Jasmine “ of Sarabhai vs Sarabhai passed away. She met with an accident in north a few hours back. Rest in peace Vaibhavi #SarabhaiVsSarabhai ⁦⁦#Hatsoff @sats45⁩ ⁦⁦@TheRupali⁩ pic.twitter.com/I7clRrQeMq— DEVEN BHOJANI (@Deven_Bhojani) May 23, 2023