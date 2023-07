Hip Hop India रेमो डिसूजा एक बार फिर छोटे पर्दे पर लौट रहे हैं। हर बार की तरह इस साल भी एक्टर एक डांस शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है हिप हॉप इंडिया। रेमो ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एकाउंट के जरिए साझा की है। हिप हॉप इंडिया एक रोमांचक नए फॉर्मेट वाला डांस शो होगा ।

