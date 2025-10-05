मुझे खुद पर भरोसा नहीं था... Rashmi Desai ने घटाया 9 किलो वजन, बॉडी शेमिंग का हुई थीं शिकार

Rashmi Desai उतरन में तपस्या के किरदार से मशहूर हुईं टेलीविजन एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने बताया कि हेल्थ खराब होने के बावजूद उन्होंने 9 किलो वजन कम किया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची थीं मुझे खुद पर भरोसा नहीं था लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं कर सकती हूं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिट धारावाहिक उतरन में तपस्या के किरदार से घर-घर में फेमस हुई एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपनी फिटनेस के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बावजूद उन्होंने 9 किलो वजन कम किया है। उन्होंने कहा कि वह 'एक बार में एक कदम' उठाना और सही कामों पर फोकस करना सीख रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस फिटनेस जर्नी ने उन्हें धैर्य, आत्मविश्वास और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का महत्व सिखाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

9 किलो वजन किया कम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें साझा करते हुए रश्मि ने लिखा, 'यह पोस्ट करने का मेरा इरादा बस इतना था कि यह यात्रा आसान नहीं थी। मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यह कर सकती हूं। क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। मैंने 9 किलो वजन कम किया है और मुझे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं। यही कपड़े मैं पहनती हूं और खुद से कहती रहती हूं कि एक बार में एक कदम'।

बॉडी शेमिंग का शिकार हुई थीं रश्मि इससे पहले आरती सिंह की संगीत सेरेमनी की तस्वीरें वायरल होने के बाद रश्मि को बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ' इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए समर्पण की जरूरत होती है। मैं हमेशा 21-22 साल की नहीं दिख सकती। मेरा सफर खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बदलाव स्वीकार करना मुश्किल होता है'।