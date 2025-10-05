Language
    मुझे खुद पर भरोसा नहीं था... Rashmi Desai ने घटाया 9 किलो वजन, बॉडी शेमिंग का हुई थीं शिकार

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    Rashmi Desai उतरन में तपस्या के किरदार से मशहूर हुईं टेलीविजन एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने बताया कि हेल्थ खराब होने के बावजूद उन्होंने 9 किलो वजन कम किया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची थीं मुझे खुद पर भरोसा नहीं था लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं कर सकती हूं।

    रश्मि देसाई ने घटाया 9 किलो वजन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिट धारावाहिक उतरन में तपस्या के किरदार से घर-घर में फेमस हुई एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपनी फिटनेस के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बावजूद उन्होंने 9 किलो वजन कम किया है। उन्होंने कहा कि वह 'एक बार में एक कदम' उठाना और सही कामों पर फोकस करना सीख रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस फिटनेस जर्नी ने उन्हें धैर्य, आत्मविश्वास और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का महत्व सिखाया है।

    9 किलो वजन किया कम

    अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें साझा करते हुए रश्मि ने लिखा, 'यह पोस्ट करने का मेरा इरादा बस इतना था कि यह यात्रा आसान नहीं थी। मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यह कर सकती हूं। क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। मैंने 9 किलो वजन कम किया है और मुझे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं। यही कपड़े मैं पहनती हूं और खुद से कहती रहती हूं कि एक बार में एक कदम'।

    A post shared by Rashami Desai (@imrashamidesai)

    देसाई ने आगे कहा, 'हर कोई आराम पसंद करता है और जिंदगी में बेस्ट देना चाहता है। लेकिन इन सब में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास रिलेशन और कमिटमेंट्स है, हम खुद से बहुत अधिक उम्मीद करते हैं, इसका मुझे एहसास हुआ'। दुनिया इंतजार करेगी, आइए सही चीजें करें, मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, और यह अभी भी जारी है और मुझे पता है कि यह भी बीत जाएगा'।

    बॉडी शेमिंग का शिकार हुई थीं रश्मि

    इससे पहले आरती सिंह की संगीत सेरेमनी की तस्वीरें वायरल होने के बाद रश्मि को बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ' इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए समर्पण की जरूरत होती है। मैं हमेशा 21-22 साल की नहीं दिख सकती। मेरा सफर खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बदलाव स्वीकार करना मुश्किल होता है'।

    एक्ट्रेस ने आगे कहा कि अब ट्रोल्स का उन पर कोई असर नहीं होता। उन्होंने कहा कि वह सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थीं और उन्होंने सब कुछ खुद सीखा है। उन्होंने कहा कि उनके आस-पास की नेगेटिविटी ने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया।

