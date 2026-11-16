18 साल पुरानी टीवी की Ramayan; रामानंद सागर का बेटा था डायरेक्टर; 300 एपिसोड तक चला था धार्मिक शो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की नई रामायणम् की रिलीज के बाद से हिंदू महाकाव्य पर बनने वाले शो और सीरीज की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। इस मामले में दूरदर्शन की कल्ट क्लासिक रामायण का नाम भी शामिल रहा है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18 साल पहले टीवी पर रामायण पर आधारित एक ऐसा धार्मिक शो प्रसारित हुआ था, जो रामानंद सागर की रामायण से भी ज्यादा एपिसोड तक चला था। खास बात ये थी कि उस रामायण का निर्माण रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर ने किया था। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-

टीवी की एक और पॉपुलर रामायण इस लेख में जिस रामायण के बारे में जिक्र किया जा रहा है। वह साल 2008 में टीवी चैनल एनडीटीवी इमेजन पर प्रसारित हुई थी। आनंद सागर और सागर वर्ल्ड के बैनर तले इस माइथोलॉजिकल शो का निर्माण हुआ था। खास बात ये थी कि इमेजन टीवी की रामायण (Imagine TV Ramayan) 300 एपिसोड तक चली थी, जो छोटे पर्दे पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले किसी रामायण शो के लिहाज से सबसे अधिक था।