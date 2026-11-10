मुस्लिम एक्टर बना था Ramayan का 'अंगद', 39 साल पहले एक सीन से पाई थी शोहरत; अब कहां है गुम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1987 में दूरदर्शन (Doordarshan) टीवी चैनल पर रामायण शो को प्रसारित किया गया था। रामायण की कास्ट के बारे में आज भी चर्चा की जाती है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। रामानंद सागर द्वारा बनाई गई टीवी की रामायण में एक मुस्लिम एक्टर ने अंगद की भूमिका को निभाया था।

आज 39 साल बाद टीवी के अंगद (Ramayan Tv Show Angad) कहां गुम हैं और क्या करते हैं। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं। ये एक्टर बना था टीवी की रामायण का अंगद जिस अभिनेता ने दूरदर्शन की रामायण में अंगद का किरदार निभाया था, उनका नाम बशीर खान (Bashir Khan) है। असल जिंदगी में बशीर मुस्लिम समुदाय से नाता रखते थे, इसके बावजूद उन्होंने धार्मिक शो रामायण में किष्किंधा के वानराज बालि और तारा के पुत्र अंगद का किरदार निभाया। अपने दमदार अभिनय के दम पर बशीर ने अंगद के किरदार को हमेशा-हमेशा के लिए अमर कर दिया।

एक सीन से मिला स्टारडम अगर आपने रामायण टीवी शो देखा है तो आपको याद होगा कि इसमें अंगद का लंकापति रावण के सभा कक्षा में एक संवाद है, जो उनके पैर को हिलाने से संबंधित था। इस सीन की वजह से बशीर खान अंगद के किरदार में हमेशा के लिए अमर हो गए और इस सीन की बदौलत बतौर एक्टर बशीर को सिनेमा जगत में स्टारडम के साथ-साथ नई पहचान मिली।