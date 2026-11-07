39 साल पहले जुगाड़ से बना था Ramayan का आइकॉनिक 'जटायु सीन', VFX के बिना रामानंद सागर ने किया था चमत्कार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर की रामायणम् (Ramayana) में सबसे ज्यादा चर्चा जटायु सीन (Jatayu Scene) की हो रही है। फिल्म में जिस तरह से रावण (Ravana) और जटायु की लड़ाई को दिखाया गया है, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इस सीन के लिए VFX की खूब तारीफ हो रही है।

मगर क्या आपको पता है कि 39 साल पहले दूरदर्शन पर आई रामायण (Ramayan) में जटायु-रावण सीन के लिए किसी VFX या फिर कंप्यूटर जेनरेटेड इमेज (CGI) का इस्तेमाल नहीं किया गया था। रामानंद सागर ने इस सीन को एक जुगाड़ के साथ बनाया था।

कैसे बना था 1987 में जटायु? भले ही नितेश तिवारी की रामायणम् में जटायु को VFX से तैयार किया गया और बैकग्राउंड में अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपनी आवाज दी, लेकिन रामानंद सागर ने 1987 में आई रामायण में जटायु की भूमिका एक जाने-माने अभिनेता ने निभाई थी। फिल्म में कौन जटायु बना था और जटायु को कैसे उड़ाया जाता था, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

किसने निभाया था रामायण में जटायु का किरदार? 1987 में दूरदर्शन पर आई रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था। शो में भगवान राम की भूमिका में अरुण गोविल नजर आए थे, वहीं माता सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। श्रीराम कथा में जटायु का अहम किरदार था। इस किरदार को पर्दे पर जीने वाले अभिनेता सुनील वर्मा (Sunil Verma) थे जिन्होंने शो में कई और किरदार निभाए थे।

रामायण में जटायु को कैसे उड़ाया जाता था? सुनील वर्मा को जटायु का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता था। इस कॉस्ट्यूम के पीछे एक कड़ी मेहनत लगती थी। जटायु का कॉस्ट्यूम न केवल भारी था, बल्कि कॉस्ट्यूम पहनने से पहले उनके हाथों को बांध दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त सीजीआई और वीएफएक्स की कमी में मेकर्स ने जटायु को उड़ाया और रावण के साथ युद्ध कैसे कराया?