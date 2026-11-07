रणबीर कपूर नहीं, Ramayana के 'परशुराम' बने ये एक्टर, 'सीता' के स्वंयवर में भी निभाई अहम भूमिका
रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की रामायणम् (Ramayana) में परशुराम की भूमिका किसने निभाई थी, चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं।
HighLights
रणबीर नहीं थे रामायणम् के परशुराम
परशुराम की भूमिका में दिखे धुरंधर एक्टर
रणबीर जैसे थे एक्टर के डायलॉग-सीन्स
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी निर्देशित रामायण (Ramayana) के कई सीन्स की चर्चा हो रही है। फिल्म में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम (Parashurama) के सीन को भी ऑडियंस ने पसंद किया और लोग इस पर बात कर रहे हैं।
फिल्म देखकर आपको लगेगा कि परशुराम का किरदार अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने निभाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। परशुराम की भूमिका किसी और अभिनेता ने निभाई थी। वो अभिनेता, जो माता सीता के स्वयंवर में भी नजर आया था।
रामायणम् में कौन था परशुराम?
रामायणम् में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले रणबीर कपूर एक अहम सीन में भगवान परशुराम से मिलते हैं। इस सीन में रणबीर का चेहरा नजर आता है, लेकिन इस सीक्वेंस में उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में रणबीर के परशुराम रोल के लिए बॉडी डबल की भूमिका अभय अरोड़ा (Abhay Arora) ने निभाया था।
परशुराम बनकर हुए खुश
अभय अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी पुष्टि की है और परशुराम के कैरेक्टर में अपनी तस्वीरें शेयर कर कहा, "महाकाव्य रामायणम् के सबसे असाधारण किरदारों में से एक- भगवान विष्णु का एक अवतार भगवान परशुराम, एक ऐसा किरदार जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। इतने शक्तिशाली अवतार का किरदार निभाना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। भारतीय सिनेमा के कुछ बेहतरीन और सबसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है।"
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इसलिए रणबीर का चेहरा हुआ था यूज
अभय अरोड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया, "रणबीर और मैंने बिल्कुल एक जैसी परफॉरमेंस दी है, एक जैसे डायलॉग बोले हैं और एक जैसे भाव दिखाए हैं। सब कुछ बिल्कुल एक जैसा था और हमने इसे एक साथ परफॉर्म किया। इसके पीछे क्रिएटिव सोच यह थी कि मेकर्स भगवान विष्णु के छठे और सातवें अवतार यानी भगवान परशुराम, भगवान राम और भगवान विष्णु के बीच का संबंध दिखाना चाहते थे। वे चेहरों की समानता दिखाना चाहते थे, इसलिए मेरे कास्ट होने से पहले ही यह फैसला ले लिया गया था।"
सीता के स्वयंवर में आए थे नजर
अभय अरोड़ा ने रामायणम् में सिर्फ परशुराम की ही भूमिका नहीं निभाई है, वो फिल्म के एक और अहम सीन में नजर आए हैं। माता सीता के स्वयंवर वाले सीन में अभय नजर आए थे। उन्होंने स्वयंवर वाले सीन्स की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि फिल्म में दो बार मुख्य भूमिका निभाना उनके लिए बड़ी बात थी।
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आपको बता दें कि अभय अरोड़ा रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर में भी नजर आ चुके हैं। एक्टर ने बताया कि उन्होंने धुरंधर से पहले ही रामायणम् की शूटिंग पूरी कर ली थी।
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