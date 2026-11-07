रणबीर कपूर नहीं, Ramayana के 'परशुराम' बने ये एक्टर, 'सीता' के स्वंयवर में भी निभाई अहम भूमिका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी निर्देशित रामायण (Ramayana) के कई सीन्स की चर्चा हो रही है। फिल्म में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम (Parashurama) के सीन को भी ऑडियंस ने पसंद किया और लोग इस पर बात कर रहे हैं।

रामायणम् में कौन था परशुराम? रामायणम् में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले रणबीर कपूर एक अहम सीन में भगवान परशुराम से मिलते हैं। इस सीन में रणबीर का चेहरा नजर आता है, लेकिन इस सीक्वेंस में उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में रणबीर के परशुराम रोल के लिए बॉडी डबल की भूमिका अभय अरोड़ा (Abhay Arora) ने निभाया था।

परशुराम बनकर हुए खुश अभय अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी पुष्टि की है और परशुराम के कैरेक्टर में अपनी तस्वीरें शेयर कर कहा, "महाकाव्य रामायणम् के सबसे असाधारण किरदारों में से एक- भगवान विष्णु का एक अवतार भगवान परशुराम, एक ऐसा किरदार जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। इतने शक्तिशाली अवतार का किरदार निभाना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। भारतीय सिनेमा के कुछ बेहतरीन और सबसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है।"