धनतेरस के दिन Ramayana पर बरसी लक्ष्मी कृपा, बॉक्स ऑफिस पर माइथोलॉजिकल फिल्म ने किया रिकॉर्ड कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन और नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। आइए जानते हैं फिल्म ने धनतेरस के दिन यानी शुक्रवार को कितनी कमाई की?

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 दीवाली से ठीक पहले रिलीज होने वाली साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट थी और अब जब फिल्म फाइनली थिएटर्स में लग चुकी है तो मेकर्स को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी काफी उम्मीदें हैं वो भी इसके भारी भरकम बजट को देखते हुए।

रामायण डे 1 कलेक्शन- 64.85 करोड़ रुपये डे 2 कलेक्शन- 34.06 करोड़ रुपये टोटल नेट इंडिया कलेक्शन- 98.91 करोड़ रुपये (अब तक) दूसरे दिन कम कमाई का कारण धनतेरस का होना भी हो सकता है। फिलहाल लोग त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस वजह से थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी कम है। दुनियाभर में कितना हुआ कलेक्शन? वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो रामायण ने पहले दिन दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला है, जो कि एक अच्छी शुरुआत है। फिलहाल देखना होगा कि दीवाली वीकेंड पर फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है।

'रामायण' के बारे में 'रामायण: पार्ट 1' एक पौराणिक फिल्म है जिसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है वहीं नमित मल्होत्रा और यश के प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर इसे बनाया है। यह फिल्म वाल्मीकि रचित महाकाव्य 'रामायण' पर आधारित है, जिसमें श्री राम के जीवन और उनके संघर्षों को दिखाया गया है।