दुनियाभर में गूंजा 'जय श्री राम', पहले ही दिन Ramayana ने किया बड़ा चमत्कार, 'धनतेरस' के दिन धड़ाधड़ बरसे नोट
रामायणम् पार्ट 1 का घरेलू बॉक्स ऑफिस के बाद पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आकंड़ा भी सामने आ चुका ...और पढ़ें
HighLights
दुनियाभर में पहले दिन ही गूंजा जय श्रीराम
गुरुवार को रामायणम्की हुई वर्ल्डवाइड तगड़ी कमाई
ओवरसीज में भी रामायणम् ने लहराया सफलता का परचम
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 5 नवंबर को दीवाली के खास मौके पर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म रामायणम् सिनेमाघरों में रिलीज हुई। मूवी का वर्ल्डवाइड और भारतीय दर्शकों की तरफ से रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। मूवी में जहां श्री राम के रूप में रणबीर को भर-भरकर तारीफ मिली, तो वहीं दूसरी तरफ यश ने रावण बन पूरी लाइमलाइट ही चुरा ली।
खूब तारीफें बटोरने वाली फिल्म रामायणम् (Ramayana Part 1) के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अर्ली कलेक्शन की जानकारी तो हमने आपको रात में ही दे दी थी। अब मूवी का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है, जिससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में रामायण कई बड़ी फिल्मों के लिए घातक बन सकती है।
पहले दिन ही दुनियाभर में रामायणम् को मिली सफलता
रणबीर कपूर-साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म रामायणम् ने रिलीज से पहले ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया था। अब पहले दिन की ये कमाई और भी तेज रफ्तार से बढ़ी है। सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी माइथोलॉजिकल फिल्म ने 127.50 करोड़ से ओपनिंग ली है।
विदेशों में भी पहले दिन रामायणम् ने मारी हाफ सेंचुरी
ओवरसीज मार्केट में नॉर्थ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर मूवी को लेकर कितना क्रेज था, इसका अंदाजा आप रामायण के पहले दिन की कमाई से लगा सकते हैं। रामायण पार्ट 1 ने पहले ही दिन ओवरसीज मार्केट में हाफ सेंचुरी मारते हुए 50 करोड़ तक की कमाई कर ली है।
वर्ल्डवाइड और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर तो मूवी ने गदर मचाया ही, लेकिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी मूवी को अच्छी शुरुआत मिली है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर गुरुवार को मूवी की नेट कमाई 64.85 करोड़ तक पहुंची है, तो वही ग्रॉस कलेक्शन 77.50 करोड़ तक का हुआ है।
किस भाषा में हुई रामायणम् की कितनी कमाई?
रामायणम् पार्ट 1 को हिंदी के साथ-साथ, कन्नड़, तमिल, तेलुगु औक मलयालम भाषा में रिलीज किया गया था। जहां हिंदी में मूवी ने 47.50 करोड़ तक कमाए, तो वहीं कन्नड़ में फिल्म की कमाई 7.25 करोड़ तक हुई। इसके अलावा तेलुगू में मूवी ने 6 करोड़, तमिल में 2.60 करोड़ और मलयालम में 1.50 करोड़ तक की कमाई की।
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