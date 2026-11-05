Ramayana के सीन्स ने SS Rajamouli को किया दंग, बोले- 'वनवास के बाद रणबीर शांत लगे...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 4000 करोड़ रुपये में बनी रामायणम् (Ramayana) का पहला भाग सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब सराहना मिल रही है। कहानी, VFX और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है।

सेलिब्रिटीज भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने भी रामायणम् देखी और वह फिल्म की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने फिल्म के स्केल, कास्ट की परफॉर्मेंस और डायरेक्टर-प्रोड्यूसर की तारीफ की है।

रामायण की तारीफ में बोले राजामौली एसएस राजामौली ने एक्स हैंडल पर रामायणम् का रिव्यू करते हुए इसके स्केल को अद्भुत बताया। उन्होंने लिखा, "रामायणम्… फिल्म का विशाल पैमाना और बड़े पर्दे पर इसके दृश्य देखने में अद्भुत हैं।" रणबीर कपूर के एक्सप्रेशन ने जीता दिल राजामौली ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी (Sai Pallavi) और यश (Yash) की तारीफ की। उन्होंने लिखा, "राम के रूप में रणबीर, खासकर वनवास के बाद से शांत लेकिन शानदार लगे हैं। रावण के किरदार में यश का अंदाज काफी दमदार है, वहीं सीता के रूप में साई पल्लवी बहुत ग्रेसफुल लगी हैं।"