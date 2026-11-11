दूरदर्शन की रामायण के 'लक्ष्मण' ने किया रणबीर कपूर की Ramayana का रिव्यू, परशुराम वाले सीन पर कह दी ऐसी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण (Ramayana) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। अब रमानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी (Sunil Lahri) ने भी इसका रिव्यू किया है।

सुनील ने 11 नवंबर को सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म के भव्य पैमाने, सिनेमैटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स की तो तारीफ की। इसी के साथ उन्होंने फिल्म के इमोशनल सीन्स,डायलॉग्स और कहानी कहने के तरीके में कई कमियां भी बताईं।

सुनील लहरी ने की वीएफएक्स की तारीफ सुनील ने फिल्म के प्रभावशाली निर्माण पैमाने और दृश्य अपील की प्रशंसा की। उन्होंने इसे विश्व स्तरीय वीएफएक्स और खूबसूरत दृश्यों वाली एक भव्य फिल्म बताया। उन्होंने अभिनय की भी सराहना करते हुए कहा कि सभी कलाकारों ने अपनी-अपनी भूमिका पूरे दिल से निभाई है।

फिल्म के बारे में अपने समग्र प्रभाव के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा,'बहुत बड़े बजट की बहुत ही भव्य पिक्चर है। वीएफएक्स जो है, विश्व स्तरीय है। फिल्म के चित्र बहुत ही सुंदर हैं। आंखों को बहुत अच्छा लगता है।' उन्होंने कहा कि फिल्म के कई दृश्य बेहतरीन थे।

View this post on Instagram A post shared by Sunil Lahri (@sunil_lahri) एक्टर ने कहा कि इस फिल्म में सभी कलाकारों ने जो भी उन्हें रोल दिए हैं, बहुत अच्छे से निभाए हैं। बहुत ही दिल से निभाए हैं। फिल्म के कुछ सीन जो हैं, वो बेहतरीन हैं। किन चीजों में निकाली कमियां हालांकि, सुनील को लगा कि निर्माता इमोशनल सीन्स और संवादों पर अधिक ध्यान दे सकते थे। परशुराम सीक्वेंस का जिक्र करते हुए सुनील ने कहा कि उन्हें इसका क्रियान्वयन कमजोर लगा। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म से अहिल्या प्रसंग गायब है।

एक्टर बोले- 'मेरे विचार से फिल्म में कुछ सीन ऊपर हैं, जो खास इमोशनल सीन हैं, उन पर और डायलॉग्स पर ध्यान ही नहीं दिया गया। कुछ सीन हैं ही नहीं। जैसा कि परशुराम वाला सीन है, मुझे कमजोर लगा। अहिल्या वाला सीन है ही नहीं।'