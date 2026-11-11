'लक्ष्मण' नहीं बनना चाहते थे अरुण गोविल, 29 साल पहले Ramayana एक्टर पर डाला गया था दबाव; बैठा था फिल्म का भट्ठा

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अरुण गोविल (Arun Govil) को कई जनरेशन ने 'श्रीराम' के रूप में याद रखा। रामानंद सागर की दूरदर्शन की रामायण की रामायण ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बनाया। अरुण गोविल अब नितेश तिवारी की रामायणम् (Ramayana Part 1) में राजा दशरथ की भूमिका में दिखाई दिए।

हालांकि, इन दोनों ही पौराणिक किरदारों के बीच अरुण गोविल साल 1997 में आई फिल्म में लक्ष्मण की भूमिका भी अदा कर चुके हैं। अब कई सालों के बाद उन्होंने ये खुलासा किया है कि उन पर जितेंद्र की फ्लॉप फिल्म में लक्ष्मण बनने का प्रेशर डाला गया था।

लव-कुश में काम नहीं करना चाहते थे अरुण गोविल अरुण गोविल (Arun Govil) ने वैरायटी इंडिया से खास बातचीत में बताया कि वह कभी भी लक्ष्मण का किरदार नहीं निभाना चाहते थे और न ही फिल्म लव-कुश का हिस्सा बनना चाहते थे। अभिनेता ने कहा, "मूवी लव कुश में जहां जितेंद्र राम का किरदार निभा रहे थे, वो चाहते थे कि मैं लक्ष्मण की भूमिका अदा करूं। मैंने प्रोड्यूसर को बोला था कि ये सही नहीं है, मुझसे लक्ष्मण का रोल मत करवाओ, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी।"

अरुण गोविल ने आगे कहा, "मैंने भी फिर कहा कि ठीक है, जो करना है करो। देखो फिर क्या हुआ, मूवी एक दिन भी नहीं चली थी। किसी को भी उस फिल्म के बारे में पता तक नहीं है।" बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर बनी थी लव कुश दिलीप कानिकारिया के प्रोडक्शन में बनी पौराणिक फिल्म लव कुश में एक नहीं, बल्कि रामानंद सागर की रामायण (Ramayana) के दो किरदारों क लिया गया था। जहां दारा सिंह को जया प्रदा और जितेंद्र स्टारर फिल्म में भी महाबली हनुमान की भूमिका ही मिली, तो वहीं सबके चहेते 'राम' को प्रेशर देकर लक्ष्मण बनाने की मेकर्स ने काफी भारी कीमत चुकई।