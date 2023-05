The Kapil Sharma Show: ‘शूल’ में रवीना टंडन को कास्ट नहीं करना चाहते थे राम गोपाल वर्मा, फिर ऐसे मिला रोल

नई दिल्ली, जेएनएन। Raveena Tandon in The Kapil Sharma Show: कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) हंसने-हंसाने के अलावा मेहमान बनकर आने वाले सेलिब्रिटीज के लिए भी जाना जाता है, जहां बातों-बातों में वो अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को लेकर कई राज खोल देते हैं।

पिछले हफ्ते कपिल के शो में एजुकेटर सुधा मूर्ति (Sudha Murthy), प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा (Guneet Monga) और बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) शामिल हुई थीं।

‘शूल’ में रवीना को नहीं लेना चाहते थे राम गोपाल

शो में तीनों सेलिब्रिटीज ने ही अपनी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए, जिन्हें टीवी पर भी दिखाया गया, लेकिन कुछ बातों को टेलीकास्ट नहीं किया गया। इन सेंसर्ड हिस्सों को कपिल शर्मा के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में शेयर किया गया है।

इसमें रवीना टंडन खुलासा करती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हें राम गोपाल अपनी फिल्म ‘शूल’ (Shool) में नहीं लेना चाहते थे।

RGV ने रवीना को क्यों किया था रिजेक्ट?

कपिल शर्मा ने जब रवीना टंडन से इस बारे में पूछा, तब एक्ट्रेस ने कहा, “ वह (राम गोपाल वर्मा) कहते थे, ‘रवीना जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे रवीना मंजरी भाभी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि वह गोली ही चलाती रहेगी तो शूल का कैरेक्टर फिट नहीं करेगा।”

फिर ऐसे मिली थी रवीना को ‘शूल’

रवीना टंडन ने आगे बताया कि राम गोपाल वर्मा ने तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ये डायरेक्टर ईश्वर निवास (ई निवास) थे, जिन्होंने उन्हें चुना। रवीना ने कहा, “वह बहुत यंग थे और मजबूत थे। वह श्योर थे कि नहीं, तुम ही मंजरी भाभी बनोगी।”

मंजरी के रोल में रवीना को देख रामू हो गए थे शॉक्ड

रवीना ने बताया कि जब उन्होंने एक्ट्रेस को उस कैरेक्टर में देखा तो वह उनके दीवाने हो गए। रवीना ने बताया कि जब वह पोस्टर शूट के लिए जा रही थीं, तभी उन्होंने राम गोपाल वर्मा को हाय-हैलो किया, लेकिन उन्होंने बहुत सुस्ती के साथ जवाब दिया, जिससे उन्हें बुरा भी लगा और वह आगे निकल गयीं। हालांकि, रामू ने उन्हें पहचाना नहीं था।

Photos- Instagram/Raveena Tandon

रवीना ने कहा, “मैं कैमरे के सामने शूट कर रही थी, तभी पीछे से आवाज आती है- ए रवीना। देखा तो कैमरे के पीछे रामू खड़े थे। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं था। उन्होंने कहा- तो वो आप थीं, सॉरी मैंने आपको पहचाना ही नहीं। मैंने कहा- क्या अब मैं ये फिल्म कर सकती हूं। उन्होंने कहा- हां, आप ये फिल्म कर सकती हैं मैडम।”

राम गोपाल वर्मा के बैनर तले बनी ड्रामा मूवी 'शूल' में रवीना टंडन के अलावा मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) भी लीड रोल में थे। पुलिस ऑफिसर बने मनोज की पत्नी के रूप में रवीना दिखी थीं, जबकि शिल्पा शेट्टी ने डांसर का किरदार निभाया था। फिल्म में सयाजी शिंदे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव, प्रतिमा कन्नन और गणेश यादव भी लीड रोल में थे। इसका निर्देशन ईश्वर निवास ने किया था।

फिल्म की कहानी एक ईमानदार पुलिस का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन था। ये फिल्म इसी कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है।