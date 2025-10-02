Language
    पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस Priya Marathe को याद कर भावुक हुए पति शांतनु, कहा- हमारा इंसानियत पर भरोसा....

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:35 AM (IST)

    पवित्र रिश्ता में अंकिता लोखंडे की बहन का किरदार अदा करने वाली हिंदी और मराठी एक्ट्रेस प्रिया मराठे का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद अगस्त में निधन हो गया था। 38 साल की एक्ट्रेस के चले जाने के गम से उनके पति शांतनु अभी भी उभर नहीं पाए हैं। उन्होंने हाल ही में प्रिया को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया।

    प्रिया मराठे की डेथ को एक महीना होने पर भावुक हुए उनके पति/फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवित्र रिश्ता से लेकर कसम से जैसे सीरियल्स से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 31 अगस्त को कैंसर से लंबे समय से जूझने के बाद निधन हो गया। 38 साल की कम उम्र में एक्ट्रेस के निधन से अभी भी उनके करीबी दोस्त और परिवार उभर नहीं पाया है। 

    प्रिया के निधन को एक महीना होने पर उनके पति और एक्टर शांतनु मोघे हाल ही में काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने मराठी एक्ट्रेस के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिससे प्रिया के फैंस की आंखें भी नम हो गई। 

    प्रिया को प्यार करने वालों का किया शुक्रिया अदा 

    शांतनु ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मस्ती भरे मूड्स के साथ अपनी और प्रिया मराठे की कई अनदेखी और प्यारी तस्वीरें शेयर करते हुए पत्नी को याद किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "ये पोस्ट आभार व्यक्त करने के लिए है। मन उन सभी का शुक्रियाअदा करता हूं, जिन्होंने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए प्रिया मराठे के प्रति प्यार और आर्शीवाद व्यक्त किया। 

    उन्होंने आगे लिखा, "फैंस और वह अंजान लोग भी जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनका दिल से धन्यवाद। आप सभी से मिली अनगिनत दुआओं और बेस्ट विशिश ने मेरा इंसानियत पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आप सभी को गॉड ब्लेस यू"। 

    अभी भी सोचकर हमारा दिल दुखता है 

    एक्टर शांतनु मोघे ने अपने इस कैप्शन में आगे लिखा, "आज एक महीना हो चुका है, अपने इस नुकसान और दुख को शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बहुत ही प्यारी, सकारात्मक और प्योर सोल का यूं अचानक से चले जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी हमारे दिल में उनके जाने की घाव भरे नहीं हैं"। 

    पति ने उन्हें याद करते हुए आगे लिखा, "उन्होंने अपने काम, दयालुता, केयर, व्यवहार और अपने नम्र स्वभाव की वजह से लाखों लोगों का दिल छुआ था। खास तौर पर अपने एक्शन और वाइब से। एक बार फिर उन सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे हैं। लव एंड लव यू ऑल। भगवान जी आप भी सतर्क हो जाइए और मेरी एंजल की केयर, प्यार और भूल को माफ न करने की गलती नहीं करिएगा। आप तब तक उनका ध्यान रखना जब तक हम दोबारा नहीं मिलते"। 

