पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस Priya Marathe को याद कर भावुक हुए पति शांतनु, कहा- हमारा इंसानियत पर भरोसा....

पवित्र रिश्ता में अंकिता लोखंडे की बहन का किरदार अदा करने वाली हिंदी और मराठी एक्ट्रेस प्रिया मराठे का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद अगस्त में निधन हो गया था। 38 साल की एक्ट्रेस के चले जाने के गम से उनके पति शांतनु अभी भी उभर नहीं पाए हैं। उन्होंने हाल ही में प्रिया को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवित्र रिश्ता से लेकर कसम से जैसे सीरियल्स से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 31 अगस्त को कैंसर से लंबे समय से जूझने के बाद निधन हो गया। 38 साल की कम उम्र में एक्ट्रेस के निधन से अभी भी उनके करीबी दोस्त और परिवार उभर नहीं पाया है।

प्रिया के निधन को एक महीना होने पर उनके पति और एक्टर शांतनु मोघे हाल ही में काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने मराठी एक्ट्रेस के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिससे प्रिया के फैंस की आंखें भी नम हो गई।

प्रिया को प्यार करने वालों का किया शुक्रिया अदा शांतनु ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मस्ती भरे मूड्स के साथ अपनी और प्रिया मराठे की कई अनदेखी और प्यारी तस्वीरें शेयर करते हुए पत्नी को याद किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "ये पोस्ट आभार व्यक्त करने के लिए है। मन उन सभी का शुक्रियाअदा करता हूं, जिन्होंने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए प्रिया मराठे के प्रति प्यार और आर्शीवाद व्यक्त किया।

अभी भी सोचकर हमारा दिल दुखता है एक्टर शांतनु मोघे ने अपने इस कैप्शन में आगे लिखा, "आज एक महीना हो चुका है, अपने इस नुकसान और दुख को शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बहुत ही प्यारी, सकारात्मक और प्योर सोल का यूं अचानक से चले जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी हमारे दिल में उनके जाने की घाव भरे नहीं हैं"।