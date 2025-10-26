Pavitra Rishta फेम एक्ट्रेस के पिता का निधन, सड़क दुर्घटना में हुई मौत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवित्र रिश्ता की अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे ने अपने पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका 14 अक्टूबर को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। इस मराठी अभिनेत्री ने टेलीविजन शो में वैशाली करंजकर की भूमिका निभाई थी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट साझा किया और अपना दुख व्यक्त किया।

प्रार्थना ने लिखा कि उनके पिता के निधन के बाद जीवन मानो थम सा गया है और उनके अचानक चले जाने से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने लिखा कि उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेंगी और वह उन्हें गौरवान्वित करने के लिए और भी कड़ी मेहनत करती रहेंगी।

उन्होंने आगे लिखा, 'भले ही आप अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज और आपके गीत हमें आज भी शक्ति देते हैं। आपके अचानक चले जाने से हम गहरे सदमे में हैं। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, और अब आपका असमय चले जाना हमें बहुत दुखी कर गया है। हर पल आपकी यादें हमारे साथ रहेंगी। लेकिन अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें, तो आप अब हम सबके पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। आप हमारी यादों में जिंदा हैं, और हम जब चाहें आपसे बात कर सकते हैं'।