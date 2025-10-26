Pavitra Rishta फेम एक्ट्रेस के पिता का निधन, सड़क दुर्घटना में हुई मौत
पवित्र रिश्ता की अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे ने अपने पिता की अचानक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उनके पिता का एक सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए फैंस को इससे अवगत कराया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवित्र रिश्ता की अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे ने अपने पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका 14 अक्टूबर को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। इस मराठी अभिनेत्री ने टेलीविजन शो में वैशाली करंजकर की भूमिका निभाई थी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट साझा किया और अपना दुख व्यक्त किया।
प्रार्थना ने लिखा कि उनके पिता के निधन के बाद जीवन मानो थम सा गया है और उनके अचानक चले जाने से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने लिखा कि उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेंगी और वह उन्हें गौरवान्वित करने के लिए और भी कड़ी मेहनत करती रहेंगी।
रविवार को प्रार्थना बेहेरे ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने अपने पिता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक भावुक नोट लिखा। उन्होंने मराठी में लिखा, 'मेरे बाबा... 14 अक्टूबर को एक सड़क दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। बाबा, आपके जाने के बाद, जिंदगी मानो ठहर सी गई हो। आपकी हंसी आज भी हमारे कानों में गूंजती है, आपका आत्मविश्वास हमारे दिलों को ताकत देता है, और आपके जीवन ने हमें सिखाया कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि नजरिए से होती है। आपकी ईमानदारी, आपकी सेवा भावना और लोगों के प्रति आपके असीम प्रेम ने हमें मानवता का सच्चा अर्थ सिखाया। आपने हमें दिखाया कि असली संतुष्टि दूसरों की मदद करने से मिलती है'।
उन्होंने आगे लिखा, 'भले ही आप अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज और आपके गीत हमें आज भी शक्ति देते हैं। आपके अचानक चले जाने से हम गहरे सदमे में हैं। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, और अब आपका असमय चले जाना हमें बहुत दुखी कर गया है। हर पल आपकी यादें हमारे साथ रहेंगी। लेकिन अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें, तो आप अब हम सबके पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। आप हमारी यादों में जिंदा हैं, और हम जब चाहें आपसे बात कर सकते हैं'।
अगस्त में, प्रार्थना ने अपनी दोस्त और पवित्र रिश्ता की को-एक्टर प्रिया मराठे को खो दिया, जिनका कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया और अब अपने पिता के निधन से उन्हें सदमा लगा है।
