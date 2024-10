Mallika Sherawat की हॉटनेस के दीवाने हुए गुणरत्न, विवियन डीसेना की कड़वी बातें सुन हैरान हुईं एक्ट्रेस

मल्लिका के घर के अंदर आने पर सभी कंटेस्टेंट् उनके सामने अपना हुनर दिखाने लगा। करण वीर मेहरा ने उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वहीं, एक्ट्रेस ने जब अविनाश मिश्रा की बॉडी की तारीफ की, तो वह उनके सामने शर्टलेस ही हो गए। अविनाश ने शर्ट उतारकर मल्लिका के सामने जमकर ठुमके लगाए। उनका यह अंदाज देख सिर्फ मल्लिका ही नहीं, घरवाले तक हैरान हो गए।

एक बातचीत के दौरान मल्लिका ने विवियन डीसेना (Vivian Dsena) के गालों को छुआ। एक्ट्रेस ने उनकी जॉ लाइन की तारीफ करते हुए कहा कि ये इतनी शार्प है कि इससे सब्जी कट जाएगी। लेकिन विवियन को मल्लिका का उन्हें छूना पसंद नहीं आया।

I know Vivian was little rude with Malika n even yesterday also he behaved rudely with #ShrutikaArjun but I think he has some past jo isko trigger kar jata hai when someone touch him n humara @KaranVeerMehra to as always mastmolla enjoying himself 😅😅#VivianDsena… pic.twitter.com/fArlfRXWie— ❤️Lotika #SreeFam ❤️🏏🕉 Sidheart (@vijLotika) October 13, 2024