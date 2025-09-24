Language
    Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Episode: तुलसी की जिंदगी में नया तूफान, बेटी ने ही रचा मां के खिलाफ चक्रव्यूह

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:17 AM (IST)

    KSBKBT 2 Episode क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी की जिंदगी में 26 साल पुराना पल लौटकर आने वाला है। कोर्टरूम ड्रामा के बाद परी ने अपनी तुलसी मैया के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। शो में क्या ट्विस्ट आने वाला है चलिए देखते हैं

    क्योंकि सास भी कभी बहू थी एपिसोड 57/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की जिंदगी में एक मुसीबत खत्म नहीं होती उससे पहले ही दूसरी दस्तक दे देती है। परी की हरकतों की सच्चाई जानने के बाद तुलसी ने 22 सितंबर के एपिसोड में अजय के परिवारवालों को घरेलू हिंसा केस में सपोर्ट किया, जिससे उन्हें जेल से राहत मिली। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अजय के परिवार को तो तुलसी ने बचा लिया, लेकिन मिहिर और परी के खिलाफ जाना तुलसी को भारी पड़ गया है। इस बार परी ने अपनी ही मां के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है, जिससे तुलसी के 26 साल पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाएंगे और उसकी शादीशुदा जिंदगी में तूफान आएगा। शो में कल क्या हुआ (KSBKBT 2 episode) और अपकमिंग एपिसोड में क्या-क्या ट्विस्ट आएगा, नीचे पढ़ें डिटेल्स: 

    परी ने 'तुलसी मैया' के खिलाफ चली ऐसी चाल

    अजय और उसकी मां की मदद से तुलसी अपनी बेटी परी की करतूतें देखने में सफल रही। कोर्टरूम ड्रामा के बाद जब वह घर लौटे तो मिहिर तुलसी पर भड़क गया। हालांकि, इस बीच ही तुलसी ने परी से सभी को सच्चाई बताने के लिए कहा और अपने स्टेंड पर खड़ी रही। परी ने सच्चाई तो बताई, लेकिन ऐसा जाल बुनकर जिसमें तुलसी खुद ही फंस गई। 

    परी ने बताया कि उसने सबके सामने ये झूठ बोला कि अजय और उसका परिवार उसे परेशान नहीं करता, क्योंकि तुलसी उस पर लगातार प्रेशर बना रही थी। परी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वह तुलसी से बेहद प्यार करती है, लेकिन उसकी मां उसके खिलाफ साजिश रच रही है और रणविजय की झूठी कहानी बना रही है। परी ने इस दौरान रोते-रोते बेहोश होने का नाटक किया, जिसकी वजह से मिहिर काफी गुस्सा हुआ। तुलसी जैसे ही परी को उठाने पहुंची मिहिर ने उसका हाथ झटक दिया, वहीं दूसरी तरफ वह घर छोड़कर चला गया। 

    एक तरफ जहां परी ने मिहिर और तुलसी को अलग करने के लिए षड्यंत्र रचा, वहीं दूसरी तरफ उसने नोयोना और मिहिर को भी करीब लाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। उसने नोयोना को फोन करके ये बताया कि मिहिर घर छोड़कर ऑफिस चला गया है और वह बहुत परेशान है। दरअसल, परी ने हेमंत और तुलसी की बात सुन ली थी, जिसमें वह उसे ये बताता है कि नोयोना मिहिर से प्यार करती है और उसकी वजह से ही मुंबई शिफ्ट हुई है। परी इस बात का ही फायदा उठाती है और मिहिर-तुलसी को अलग करने के लिए चक्रव्यूह रचती है।

    आगामी एपिसोड में टूटेगा तुलसी का भरोसा?

    आगामी एपिसोड में नवरात्रि स्पेशल मौके पर ये दिखाया जाएगा कि तुलसी मिहिर को मनाने के लिए खाना लेकर उसके ऑफिस जाती है, क्योंकि मिहिर घर नहीं आता, लेकिन जब वह दफ्तर पहुंचती है, तो सामने नोयोना को खीर खाते हुए देखती है। 

    अब परी के इस चक्रव्यूह में तुलसी और मिहिर का रिश्ता टूटता है और क्या 26 साल पहले वाली गलती मिहिर दोबारा दोहराता है, ये ट्विस्ट देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। 

