Khatron Ke Khiladi 13: रोहित शेट्टी के शो को मिला विनर का दावेदार, फैंस ने इस कंटेस्टेंट को बताया अपना विजेता

नई दिल्ली, जेएनएन। Khatron Ke Khiladi 13: टीवी के सबसे एडवेंचर्स रियलिटी शो में से एक खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग जोर-शोर से चल रही है। टीवी के कई पॉपुलर चेहरे इस सीजन का विनर बनने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। इस बीच फैंस ने अपना विजेता अभी से चुन लिया है।

रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो का बज बना हुआ है। खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन में 14 कंटेस्टेंट्स शामिल हैं। ये सभी साउथ अफ्रीका के केप टाउन में शो की शूटिंग कर रहे हैं। अब तक कुछ सेलेब्स के बाहर होने की भी खबरें आ चुकी हैं।

वहीं, सोशल मीडिया पर केकेके 13 को लेकर पोस्ट लगातार वायरल हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एक खास कंटेस्टेंट की हो रही है। जिन्हें फैंस ने अभी से अपना विजेता बना दिया है।

खतरों के खिलाड़ी 13 के कंटेस्टेंट शिव ठाकरे को फैंस का इतना प्यार दे रहे हैं। शिव, बिग बॉस 16 से ही चर्चा में बने हुए हैं। फैंस को केकेके 13 में उनके शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद ही फैंस को शो में शामिल होने की खुशखबरी दे दी थी।

शिव ठाकरे शो के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। फैंस के बीच उनका तगड़ा क्रेज अभी से देखने को मिल रहा है। यहां तक कि शिव के फैंस ट्विटर पर खतरों के खिलाड़ी 13 शुरू होने से पहले ही उनका नाम ट्रेंड कराने लगे हैं।

I'm so happy that Shiv Thakare is in South Africa for Khatron Ke Khiladi 13! As an African fan, I'm excited to see him take on new challenges and showcase his bravery. Wishing him an unforgettable stay and confident that he'll emerge victorious. Go Shiv #ShivThakare #ShivKiSena pic.twitter.com/evkofOgEFb— 🌟Sip🌟 (@Siphiwe26889408) May 27, 2023