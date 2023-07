Khatron Ke Khiladi 13 Elimination: रूही के बाद अब दूसरे वीक में इस कंटेस्टेंट का काम तमाम, शो को कहा अलविदा

Khatron Ke Khiladi 13 Elimination खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का आगाज बीते हफ्ते 15 जुलाई को कलर्स चैनल पर हुआ था। पहले ही हफ्ते कुंडली भाग्य एक्ट्रेस रूही चतुर्वेदी को फीयर फंदा मिलने की वजह से शो को अलविदा कहना पड़ा था। उनके बाद अब दूसरे हफ्ते में अब एक और सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट रोहित शेट्टी के शो को अलविदा कह चुका है।

Khatron Ke Khiladi 13 Elimination After Ruhi Chaturvedi Rohit Roy Quit Rohit Shetty Stunt Based Show/Instagram