Shiv Thakare: डुप्लेक्स घर की कीमत में खरीदी गाड़ी, बिग बॉस के बाद यूं चमकी मिडिल क्लास शिव ठाकरे की किस्मत

Shiv Thakare On Becoming Star From Middle Class Man After Bigg Boss 16 शिव ठाकरे अपने अगले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए रवाना हो चुके हैं लेकिन उनके लिए सबसे पहले और हमेशा बिग बॉस 16 खास रहेगा।