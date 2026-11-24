एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दूरदर्शन ने 80 और 90 के बच्चों को कई ऐसे यादगार शोज दिए हैं, जिन्हें वह सालों साल सेलिब्रेट करेंगे। उस सुनहरे दौर में यूं तो कई टीवी सीरियल्स ने इतिहास रचा, लेकिन एक शो ऐसा था जिसे वीकेंड के एक दिन देखने के लिए सब अपना काम छोड़कर 45 मिनट तक टीवी के आगे से उठते नहीं थे।

शो की होस्ट कोई और नहीं, बल्कि हेमा मालिनी थी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मेजबानी में बना कौन सा था वो आइकॉनिक शो, जिसकी दीवानगी सिर्फ भारतीयों के बीच नहीं थी, बल्कि सात-समंदर पार अमेरिका में भी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी, चलिए बताते हैं।

38 साल पहले हेमा मालिनी बनी थीं हिट शो का फेमस चेहरा जिस दौर में म्यूजिक चैनल नहीं थे, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म का नामोनिशान नहीं था, उस समय पर दूरदर्शन गानों का सबसे बड़ा शो 'रंगोली' लेकर आया था। जिस दौर में बड़े-बड़े एक्टर टीवी पर आने से कतराते थे, उस समय अपने जमाने की सुपरस्टार एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने गीतों से भरे शो 'रंगोली' को होस्ट करने का जिम्मा उठाा था। यह शो 1988 में दूरदर्शन (Doordarshan Shows) पर प्रसारित हुआ था, जिसकी पहली मेजबान ड्रीम गर्ल थीं।

उसके बाद उस शो की कमान शर्मिला टैगोर से लेकर मयूरी कांगो, स्वरा भास्कर, श्वेता तिवारी,जया भट्टाचार्य, सारा खान, हृषिता भट्ट तक कई अलग-अलग कलाकारों ने संभाली। 38 साल पहले शुरू हुआ ये शो आज भी दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा है।

45 मिनट तक चलता था हेमा मालिनी का शो रंगोली का क्रेज 90 के दशक के बच्चों-युवा और बूढ़ों में इतना अधिक था कि हर कोई बस ये इंतजार करता था कि रविवार कब आए। हेमा मालिनी का शो हर रविवार को सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित होता था, जो लगभग 45 मिनट चलता था। इस दौरान गाना बजने से पहले हेमा मालिनी गीत के पीछे की कहानी को बताती थीं।

जहां 70-80 के दशक के लोगों के लिए शुरूआती 30 मिनट इंपोर्टेंट होते, तो वहीं 90 और उसके बाद पैदा हुए बच्चे लास्ट 15 मिनट का इंतजार करते थे, क्योंकि तब नई फिल्मों के गाने रंगोली में बजाए जाते थे। रविवार के वो 45 मिनट लोगों के लिए इतने खास होते थे कि वह अपना सारा काम छोड़कर टीवी के आगे चिपक जाते थे।