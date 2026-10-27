45 साल पुराने गाने ने बदला था Hema Malini का 'नसीब', स्वर कोकिला ने गाया था 'किट्टी पार्टी' एंथम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) ने अपने शानदार एक्टिंग करियर के दौरान कई यादगार फिल्मों में काम किया है। 70 से लेकर 80 दशक के बीच बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने बैक टू बैक हिट फिल्में देकर लेडी सुपरस्टार का टैग हासिल किया।

इस आधार पर आज हम आपको हेमा मालिनी के करियर की एक कल्ट क्लासिक फिल्म के ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पिछले 45 सालों से किट्टी पार्टी का एंथम बना हुआ है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा सॉन्ग है-

हेमा मालिनी का किट्टी पार्टी एंथम एक्ट्रेस हेमा मालिनी के जिस गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। श्रोताओं के दिलों को छूने वाला ये सॉन्ग अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर आइकॉनिक मूवी नसीब से नाता रखता है, जिसे साल 1981 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। गाने के बोल हैं- मेरे नसीब में... (Mere Naseeb Mein)।

मालूम हो कि नसीब (Naseeb) फिल्म के टाइटल ट्रैक के तौर पर मेरे नसीब में... गाने को उस दौर का सबसे पसंदीदा सॉन्ग माना गया था। इतना ही नहीं लता मंगेशकर द्वारा गाए गए सबसे बेहतरीन और यादगार गीतों में हेमा के इस गाने का नाम जरूर शामिल होता है, जो ये बताने के लिए काफी है कि नसीब का ये गीत कितना अधिक लोकप्रिय है।