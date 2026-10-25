आशिकों का हाल-ए-दिल बयां करती है Madhubala की आइकॉनिक कव्वाली, 66 साल बाद भी इसे गाकर प्यार का इजहार कर रहे लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड सुपरस्टार अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला (Madhubala) के नाम कई आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस हैं। जिनमें मुगल-ए-आजम एक मील का पत्थर साबित हुई थी। फिल्म के साथ-साथ इसके गाने भी काफी मशहूर हुए जो आज भी लोगों की प्ले लिस्ट का हिस्सा हैं।

मधुबाला की आइकॉनिक कव्वाली इन्हीं ट्रैक में से एक है आइकॉनिक कव्वाली 'तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे' (Teri Mehfil Mein Kismat)। जिसे मधुबाला और निगार सुल्ताना (Nigar Sultana) पर फिल्माया गया था। लता मंगेशकर ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू यह एक फेस-ऑफ कव्वाली थी जिसमें मधुबाला के किरदार को लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) और निगार सुल्ताना के किरदार को शमशाद बेगम ने आवाज दी थी। कहानी में, सम्राट अकबर के शाही दरबार में अनारकली (मधुबाला) और उसकी ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी बहार (निगार सुल्ताना) के बीच एक तीखा, पर इशारों-इशारों में होने वाला संगीतमय मुकाबला होता है, जिसे शहजादा सलीम (Dilip Kumar) देख रहे होते हैं। शकील बदायूंनी के लिरिक्स अनारकली के भाग्य में लिखे दुखद अंत, उसके विद्रोही तेवर और आगे आने वाले दिल टूटने के अनुभवों को एक्सप्रेस करते हैं। 66 साल बाद भी आशिकों की जुबां पर है गीत यह कव्वाली फेस-ऑफ सुपरहिट रहा और 66 साल बाद भी आशिकों की जुबां पर चढ़ा रहता है। इस गीत को आज भी संगीतप्रेमी गुनगुनाते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की धुन और शकील बदायूंनी के लिखे बोलों से सजा यह गीत, हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की सबसे बेहतरीन कव्वालियों में से एक माना जाता है।