धर्म बदलकर की थी शादी, 45 साल तक रही थीं सुहागन; वेटरन एक्ट्रेस ने कभी नहीं मनाया करवाचौथ?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपने पति की लंबी आयु के लिए करवाचौथ (Karwa Chauth) का व्रत सदियों से महिलाएं रखती आ रही हैं। सिनेमा जगत की तमाम अभिनेत्रियां भी इस पावन पर्व को मनाती हैं और सोशल मीडिया पर अपने-अपने हसबैंड संग तस्वीरें भी साझा करती हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा की एक वेटरन एक्ट्रेस ऐसी भी है, जिसने शायद ही कभी करवाचौथ सेलिब्रेट किया हो और सार्वजिनक तौर पर इसका जश्न मनाया हो। उस अभिनेत्री ने एक दिग्गज अभिनेता संग शादी रचाई थी और वह 45 साल तक सुहागन भी रही। आइए जानते हैं कि वह कौन सी अदाकारा है-

इस अभिनेत्री ने नहीं कभी नहीं मनाया करवा चौथ सिनेमा जगत के सितारों की निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं। सेलेब्स सोशल मीडिया, इंटरव्यू या फिर किसी ऑटोबायोग्राफी के जरिए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है। लेकिन जिस अभिनेत्री के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, उसने पब्लिकली कभी करवाचौथ को सेलिब्रेट किया हो, इसका कोई सबूत कहीं भी नहीं मिलता है। वह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि हेमा मालिनी हैं।

धर्म बदलकर हुई थी शादी हेमा मालिनी अभिनेता धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी रहीं। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। हेमा और धर्मेंद्र की शादी के खिलाफ अधिकतर लोग थे। ही-मैन की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैर-कानूनी था।

इसलिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक प्लान बनाया और धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल लिया। इसके बाद धर्मांतरण के समय धर्मेंद्र ने अपना नाम 'दिलावर खान' और हेमा मालिनी ने 'आयशा बी' रखा। 2 मई 1980 को इन दोनों कलाकारों ने एक दूसरे से निकाह किया था।