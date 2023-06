Gufi Paintal Passes Away: महाभारत के 'मामा शकुनि' के निधन से शोक में डूबी इंडस्ट्री, इन सेलेब्स ने जताया शोक

नई दिल्ली, जेएनएन। Gufi Paintal Passes Away: महाभारत के मामा शकुनि का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता गूफी पेंटल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिल की बीमारी के कारण उन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्होंने 5 जून को 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

गुफी पेंटल ने अपने करियर में कई टीवी सीरियल और फिल्म में काम किया, लेकिन जो पहचान उन्हें महाभारत ने दिलाई वो कोई और ना कर पाया। एक्टर के निधन पर कई सेलेब्स ने रिएक्ट किया है और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस निमरत कौर ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए गुफी पेंटल की एक तस्वीर शेयर की। शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, "हमारे बचपन के दिनों से कभी ना भूलने वाले शकुनी मामा … भारतीय सिनेमा जगत में शानदार योगदान देने वाले। आपके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूं, भगवान उन्हें शक्ति दे। आपकी आत्मा को शांति मिले गुफी पेंटल जी।"

Forever the indelible Shakuni Mama from our childhood days…such stellar contribution to the Indian cinematic landscape. Prayers and strength to the family. Rest in peace Gufi Paintal ji 🙏🏼 #RIPGufiPaintal pic.twitter.com/IcseKfVX3p