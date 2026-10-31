'दिल की बेवफाइंया' झेलने को तैयार हैं Gaurav Khanna, स्टार प्लस के शो का टाइटल हुआ रिवील

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। जब एकता कपूर (Ekta Kapoor) बिग बॉस के मंच पर आई थीं, तो अनुपमा एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने उनके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की थी। अभिनेता का ये सपना पूरा हुआ और एकता कपूर ने उन्हें अपने अपकमिंग शो में कास्ट कर लिया। बीते दिनों मेकर्स ने शो की पहली झलक शेयर की थी और अब सीरियल के टाइटल से भी पर्दा उठ गया है।

गौरव खन्ना के शो के टाइटल से उठा पर्दा स्टार प्लस ने हाल ही में अपने आगामी रोमांटिक शो के नए टाइटल से पर्दा उठाते हुए एक छोटा सा टीजर रिलीज किया, जिसमें किरदारों के नाम की घोषणा भी हो गई। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीजर शेयर करते हुए बताया कि गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या के आगामी शो का टाइटल 'दिल की बेवफाइंया' हैं। शो में जहां श्रद्धा आर्या 'जानकी' की भूमिका में दिखेंगी, तो वहीं गौरव खन्ना के कैरेक्टर का नाम 'मानव' है।

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus) दीवाली के बाद लॉन्च होगा शो हिन्दुस्तान टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की मानें तो गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या स्टारर मोस्ट अवेटेड शो दीवाली के बाद लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है और नवंबर के आखिरी हफ्ते तक ये शो दर्शकों के सामने आ सकता है। टीम फिलहाल इस शो के लिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट को तोड़कर उस जगह पर ही दिल की बेवफाइंया का शूटिंग सेट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्टस की मानें तो ये गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या का नया शो रात को 9 बजे से ऑनएयर होगा। इससे पहले गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑफिस में शो के प्रोमो को शूट करने के लिए पहुंचे थे, जहां मीडिया ने उनसे काफी सवाल किए। हालांकि, दोनों ने ही शो से जुड़ी ज्यादा कोई अपडेट शेयर नहीं की। बीते दिनों नवरात्रि के खास मौके पर भी वह दुर्गा पूजा करते दिखाई दिए थे।