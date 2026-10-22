टीवी पर पहली बार साथ नजर आएगी गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या की जोड़ी, नए शो का टीजर हुआ लॉन्च

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu) के खत्म होने के बाद, प्रोड्यूसर एकता कपूर अपना अगला टीवी शो लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

नए शो का टीजर हुआ लॉन्च

स्टार प्लस के इस नए प्रोजेक्ट में गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। एकता कपूर ने इसका टीजर भी शेयर कर दिया है। अब फैंस के बीच यह जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि आगे क्या होने वाला है।

टीजर में गौरव और श्रद्धा को बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑफिस में जाते हुए देखा जा सकता है, जहां पैपराजी उनसे उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछते हैं। हालांकि, दोनों कलाकार अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बताने से बचते हैं, जिससे शो को लेकर रहस्य बना रहता है।

नए प्रोजेक्ट को लेकर पूछे जा रहे थे सवाल हालांकि एकता कपूर ने एक हल्का सा हिंट देते हुए इसे नई कहानी की शुरुआत बताया। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कहा- 'एक कहानी खत्म हुई है, लेकिन सरप्राइज अभी बाकी हैं! क्योंकि सास भी कभी बहू थी के भव्य समापन के बाद, हर कोई मुझसे पूछता रहा, 'एकता, आगे क्या?'