'द डर्टी पिक्चर 2' लेकर आ रही हैं Ekta Kapoor, 15 साल बाद बड़े पर्दे फिर छाएगा नई 'सिल्क' का जादू?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2011 में अभिनेत्री विद्या बालन (Vidya Balan) के एक्टिंग करियर की आइकॉनिक फिल्म द डर्टी पिक्चर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। साउथ सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री सिल्क स्मिता की बायोपिक के तौर पर इस मूवी ने अपार सफलता हासिल की थी।

अब हिंदी सिनेमा की मशहूर निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor) द्वारा द डर्टी पिक्चर 2 (The Dirty Picture 2) का आधिकारिक एलान किया गया है। आइए इस मामल को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। द डर्टी पिक्चर का आएगा सीक्वल प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बताया है कि वह हिट फिल्म द डर्टी पिक्चर के 15 साल बाद उसका सीक्वल बनाने की योजना बना रही हैं। विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और तुषार कपूर स्टारर इस ओरिजिनल फिल्म ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी।

एकता कपूर की इस घोषणा के बाद द डर्टी पिक्चर 2 को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है और फैंस में उत्सुकता भी काफी बढ़ गई है। हालांकि, इस दौरान एकता ने ये साफ नहीं किया है कि द डर्टी पिक्चर 2 में पुरानी स्टार कास्ट नजर आएगी या नहीं। इतना ही नहीं फिल्म के सीक्वल को विद्या की जगह नई अभिनेत्री के साथ फिल्माया जाएगा, ये अपने आप में सवाल है।