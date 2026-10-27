'मेरी डिवोर्स पार्टी...'पैपराजी के सवाल पर आकांक्षा चमोला ने दिया अजीब जवाब, लोगों ने जमकर किया ट्रोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आकांक्षा चमोला (Akansha Chamola) ने लॉक अप सीजन 2 (Lock Upp Season 2) में अपने गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) के रिश्ते पर जो बात कही उससे उनके फैंस को काफी धक्का लगा। एक्ट्रेस ने बताया कि वो और गौरव तलाक लेने वाले हैं और दोनों काफी समय से अलग रह रहे हैं।

हाल ही में पैपराजी से बातचीत के दौरान आकांक्षा चमोला ने पैप्स के साथ मजाक करते हुए कहा कि वो डिवोर्स पार्टी' देंगी। आकांक्षा ने एक पैपराजी के साथ मजाक-मजाक में यह बात कही, जब उस पैपराजी ने बताया कि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है।

पैप्स से आकांक्षा ने पार्टी की बात की बता दें कि आकांक्षा इन दिनों 'द इंडियन गेम शो' में नजर आ रही हैं। इसे भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया होस्ट करते हैं। इस दौरान पैप्स के सामने पोज कर रही आकांक्षा से जब एक पैपराजी ने बताया कि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है तो यह सुनकर आकांक्षा ने उससे पूछा, 'पार्टी दे रहे हो या नहीं?'

View this post on Instagram A post shared by Telly Talk (@tellytalkindia) जब पपराजो ने पूछा कि क्या वह भी एक पार्टी रखेगी, तो आकांक्षा ने अपने तलाक की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया,'नहीं, मैं अभी घर बनाने में व्यस्त हूं ना। उसके बाद करूंगी पार्टी।' फिर उसने सुझाव दिया कि वे एक साथ जश्न मनाएं, तो आकांक्षा हंसी और सहमत हो गईं। उन्होंने कहा,'हां, साथ में करूंगी। तेरा ब्रेकअप पार्टी और मेरा डिवोर्स पार्टी।'