एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक दौर वो हुआ करता था, जब मनोरंजन के प्रमुख साधन के लिए सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन टीवी चैनल को देखा जाता था। आज समय बदल गया है और ओटीटी के जमाने में दूरदर्शन (Doordarshan) की पहचान धूमिल हो गई है। अपने पीक पर दूरदर्शन टीवी चैनल पर धारावाहिकों के दिखाने के लिए फिल्ममेकर्स के बीच होड़ लगी रहती थी।

इसी आधार पर 33 साल पहले सिनेमा के एक मशहूर फिल्ममेकर के पौराणिक शो को दूरदर्शन ने प्रसारित करने से मना कर दिया था। बाद में उसी धार्मिक टीवी शो ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। दूरदर्शन ने प्रसारित करने से किया था मना दरअसल टीवी की दुनिया के सबसे कल्ट क्लासिक माइथोलॉजिकल शोज को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। जिनमें रामानंद सागर का रामायण और बी आर चोपड़ा के महाभारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। रामायण की सफलता के बाद रामानंद सागर ने एक और पौराणिक कहानी वाले धारावाहिक श्री कृष्णा (Shri Krishna) को बनाने की योजना बनाई और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने का प्रस्ताव चैनल को दिया।

ये देखते हुए दूरदर्शन टीवी चैनल को अपनी गलती का एहसाल हुआ और उन्होंने रामानंद सागर से दोबारा संपर्क कर श्री कृष्णा का प्रसारित करने की मंजूरी दी। इस तरह से 1993 में श्री कृष्णा पहली बार डीडी नेशनल टीवी चैनल पर टेलीकास्ट हुआ।