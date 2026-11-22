धार्मिक शो को दिखाने से Doordarshan ने किया था मना, 33 साल पुराने सीरियल ने तोड़े थे TRP के रिकॉर्ड
दूरदर्शन टीवी चैनल ने 33 साल पहले एक कल्ट क्लासिक धार्मिक शो को प्रसारित करने से मना कर दिया था।
HighLights
दूरदर्शन ने रिजेक्ट किया था कल्ट शो
4 साल तक टीवी पर हुआ था प्रसारित
इस दिग्गज फिल्ममेकर का था धारावाहिक
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक दौर वो हुआ करता था, जब मनोरंजन के प्रमुख साधन के लिए सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन टीवी चैनल को देखा जाता था। आज समय बदल गया है और ओटीटी के जमाने में दूरदर्शन (Doordarshan) की पहचान धूमिल हो गई है। अपने पीक पर दूरदर्शन टीवी चैनल पर धारावाहिकों के दिखाने के लिए फिल्ममेकर्स के बीच होड़ लगी रहती थी।
इसी आधार पर 33 साल पहले सिनेमा के एक मशहूर फिल्ममेकर के पौराणिक शो को दूरदर्शन ने प्रसारित करने से मना कर दिया था। बाद में उसी धार्मिक टीवी शो ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे।
दूरदर्शन ने प्रसारित करने से किया था मना
दरअसल टीवी की दुनिया के सबसे कल्ट क्लासिक माइथोलॉजिकल शोज को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। जिनमें रामानंद सागर का रामायण और बी आर चोपड़ा के महाभारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। रामायण की सफलता के बाद रामानंद सागर ने एक और पौराणिक कहानी वाले धारावाहिक श्री कृष्णा (Shri Krishna) को बनाने की योजना बनाई और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने का प्रस्ताव चैनल को दिया।
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लेकिन दूरदर्शन ने श्री कृष्णा को टेलीकास्ट करने से मना कर दिया था। चैनल का मनाना था कि लगातार धार्मिक शोज को अगर प्रसारित किया जाता रहेगा, तो दर्शक ऊब जाएंगे, जिससे डीडी नेशनल की टीआरपी घट सकती है। रामानंद सागर (Ramanand Sagar) को चैनल के इस फैसले से ठेस पहुंची और उन्होंने वीडियो कैसेट के फॉर्मेट में इस शो को रिलीज करने का फैसला लिया और इंडस्ट्री के बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस श्री कृष्णा में दिलचस्पी दिखाने लगे।
ये देखते हुए दूरदर्शन टीवी चैनल को अपनी गलती का एहसाल हुआ और उन्होंने रामानंद सागर से दोबारा संपर्क कर श्री कृष्णा का प्रसारित करने की मंजूरी दी। इस तरह से 1993 में श्री कृष्णा पहली बार डीडी नेशनल टीवी चैनल पर टेलीकास्ट हुआ।
टीआरपी में टॉपर निकला था शो
साल 1993 से लेकर 1997 तक यानी 4 साल तक श्री कृष्णा धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था और इस दौरान शो के 221 से अधिक एपिसोड को टेलीकास्ट किया था। 90 के दशक में टीआरपी (TRP) के मामले में रामानंद सागर का ये शो नंबर रहा था और इसने सबसे लंबे समय तक प्रसारित होने के मामले में महाभारत-रामायण जैसे शोज को भी पीछे छोड़ दिया था।
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