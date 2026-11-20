एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब टीवी पर ज्यादा चैनल नहीं हुआ करते थे तब दूरदर्शन पर ही लोग अपने फेवरेट सीरियल और शो देखा करते थे। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े शोज तो दर्शक देखते ही थे लेकिन दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धार्मिक शो का अलग ही क्रेज था।



1987 में रामानंद सागर के रामायण (Ramayan) के प्रसारित होने के बाद तो लोग और भी ज्यादा ऐसे शोज में रुचि लेने लगे। एक ऐसा ही धार्मिक शो 'जय हनुमान' (Jai Hanuman) 1997 में प्रसारित हुआ जो हनुमान जी के जीवन पर आधारित था। इस शो में उनके बाल जीवन, राम जी से मिलना, लंका दहन जैसी घटनाएं शामिल थीं।

मुस्लिम कलाकार ने निभाया था राम का किरदार लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस शो में एक मुस्लिम कलाकार ने श्री राम का किरदार निभाया था। वो कलाकार थे सिराज मुस्तफा खान (Siraj Mustafa Khan)। इतना ही नहीं लीजेंडरी एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) भी इस शो का हिस्सा थे। उन्होंने इसमें महर्षि वाल्मिकी का रोल प्ले किया था।

मुस्लिम डायरेक्टर ने बनाया था शो साजिद खान द्वारा निर्देशित किए गए इस शो में सिराज ने अपने सादगी भरे अंदाज से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी। हालांकि उनका किरदार अरुण गोविल जितना मशहूर तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी दर्शक इस शो का बेसब्री से इंतजार करते थे और पूरे परिवार के साथ शो को देखते थे।