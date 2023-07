Dipika Kakar Baby: 19 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुईं दीपिका कक्कड़, न्यू बॉर्न बेबी की पहली झलक आई सामने

Dipika Kakar Shoaib Ibrahim Baby छोटे पर्दे के चर्चित कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम कुछ दिन पहले ही माता-पिता बने हैं। दीपिका ने प्री-मेच्योर डिलीवरी से एक बेटे को जन्म दिया था। अब एक्ट्रेस और उनका बेबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। उनके बच्चे की पहली झलक भी सामने आ गई है। आइए आपको दिखाते हैं उनका वीडियो।

Dipika Kakar spotted with new born baby and husband Shoaib. Photo-Instagram

HighLights हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुईं दीपिका कक्कड़ बच्चे के साथ पहली बार स्पॉट हुए दीपिका-शोएब दीपिका-शोएब के बेबी का वीडियो आया सामने

Edited By: Rinki Tiwari