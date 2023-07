Shoaib Ibrahim-Dipika Kakar: दीपिका-शोएब ने हॉस्पिटल में मनाई बेबी के साथ पहली ईद, बताया अब कैसी है बेटी

Shoaib Ibrahim-Dipika Kakar दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम हाल ही में एक बेटे के पेरेंट्स बने। दीपिका को डिलीवरी डेट से काफी पहले बेबी हुआ। एक्ट्रेस की प्री-मेच्योर डिलीवरी हुई जिसके बाद उनके बेटे को एनआईसीयू में रखा गया। हाल ही में कपल ने हॉस्पिटल में बेटे के साथ ईद का त्योहार सेलिब्रेट किया। शोएब ने अपने व्लॉग में इसकी जानकारी दी है।

Dipika Kakar and Shoaib Ibrahim Celebrate Eid in Hospital

Your browser does not support the audio element.

HighLights दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम हाल ही में बने पेरेंट्स शोएब ने व्लॉग में दी बेटे की हेल्थ अपडेट से जुड़ी जानकारी परिवार ने अस्पताल में सेलिब्रेट किया ईद का त्योहार

नई दिल्ली, जेएनएन। टेलीविजन इंडस्ट्री के क्यूट कपल कहे जाने वाले शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) और दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) हाल ही में एक बेटे के माता पिता बने। दीपिका की डिलीवरी जुलाई में होनी थी, लेकिन प्री मेच्योर डिलीवरी के कारण उनका बेबी जून में ही पैदा हो गया। कपल के बेटे को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था, जिसके बाद अब उन्होंने बेटे का हेल्थ अपडेट शेयर किया है। कपल ने बताया कैसी है बेटे की तबीयत दीपिका और शोएब शादी के पांच साल बाद माता-पिता बने हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ पहला त्योहार ईद-उल-अदहा मनाया। अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर करते हुए शोएब ने जानकारी दी कि वह शूटिंग और हॉस्पिटल के बीच कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। इसी के साथ यह भी बताया गया कि उनके बेटे की तबीयत अब कैसी है। हॉस्पिटल में सेलिब्रेट किया ईद का त्योहार दीपिका ने बताया कि उनका बेटा (निक नेम छोटू) अब ठीक हो रहा है। उसकी डाइट बढ़ गई है। उन्होंने अपने व्लॉग में कहा, ''छोटू को देखकर और उसे शोएब के साथ घुलते-मिलते देखकर मुझे खुशी होती है। धीरे-धीरे इसकी सेहत में सुधार हो रहा है। अब हम उसका चेहरा साफ देख सकते हैं।'' उन्होंने हॉस्पिटल में ही ईद का त्योहार सेलिब्रेट किया, जिसका खूबसूरत नजारा उन्होंने अपने व्लॉग में शेयर किया है। 'दीपिका ने दी सबसे बड़ी ईदी' ईद के मौके पर पूरा इब्राहिम परिवार अस्पताल में मौजूद था। इस दौरान शोएब की मां ने उनसे दीपिका को ईदी देने के लिए कहा। इस पर शोएब ने कहा, ''दीपिका ने इस साल मुझे हमारे छोटू के रूप में सबसे बड़ी ईदी दी, अब मैं उसे क्या दूंगा।'' हालांकि शोएब ने अपनी पत्नी को ईदी के तौर पर नोज पिन्स दिए। हुई थी सी-सेक्शन डिलीवरी बता दें कि दीपिका कक्कड़ ने सी-सेक्शन डिलीवरी के जरिये बच्चे को जन्म दिया। उनकी तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन अब वह रिकवर कर रही हैं। इससे पहले शोएब ने व्लॉग में बताया था कि 20 जून की रात तीन बजे अचानक से दीपिका का वॉटर बैग फटा था। वह डिनर करके घर लौट रहे थे, तभी दीपिका का वॉटर बैग फटा। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया था। लेकिन वहां NICU की सुविधा नहीं थी। इसलिए उन्हें दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा।

Edited By: Karishma Lalwani