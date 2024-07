Bigg Boss OTT 3 में शिवानी कुमारी ने शेयर की अपनी स्ट्रगल स्टोरी, नैजी के सामने फूट-फूट कर रोईं इन्फ्लुएंसर

बिग बॉस के फैन पेज बिग बॉस तक ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें शिवानी कुमारी बिग बॉस के अन्य कंटेस्टेंट नैजी और विशाल पांडे के साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वह उन्हें अपने स्ट्रगल की कहानी बताते हुए नजर आ रही हैं। शिवानी को कहते हुए सुना जा सकता है कि मम्मी को था कि लड़का हो, लेकिन तब भी मैं हो गई।

Shivani Kumari breaks down emotionally when talking about her troubled childhood and life #BiggBossOTT3 pic.twitter.com/Nq63dOS1H2— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) July 13, 2024