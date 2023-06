Bigg Boss OTT 2 को संस्कारी बनाने का दावा करने वाले सलमान खान पर उठ रहे सवाल, घर में LIP LOCK देख भड़के दर्शक

Bigg Boss OTT 2 बिग बॉस ओटीटी 2 में पिछले दिनों वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद सलमान खान को भी नहीं रही होगी। एक टास्क के दौरान आकांक्षा पुरी और जैड हदीद के बीच फ्रेंच किस हुआ। 30 सेकेंड चले इस किसिंग सीन को देखकर दर्शक भी शॉक्ड हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यहीं वो फैमिली शो है जिसका भाईजान ने वादा किया था।

bigg boss ott 2 salman khan Got rolled after jad hadid and akanksha puri French kiss

Edited By: Ruchi Vajpayee