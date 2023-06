Bigg Boss OTT 2: '​​फुकरा इंसान' को 'जननी' कहने पर ट्रोल हो रही फलक नाज, भड़के फैंस बोले-शर्म आनी चाहिए इसे

नई दिल्ली, जेएनएन। अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान फिलहाल बिग बॉस ओटीटी 2 में अपने गेम से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। घर में दूसरी लड़कियों से जिस तरीके ट्रीट कर रहे हैं, वो भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। हाल ही में फलक नाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह फुकरा इंसान, 'जननी' और 'छक्का' कहती नजर आ रही हैं। इससे उनके फैंस नाराज हो गए हैं और फलक को खरी-खोटी सुना रहे हैं।

अभिषेक मल्हान के एक फैन ने अपने ट्विटर पर बिग बॉस ओटीटी 2 के लाइव फीड से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फलक नाज को अविनाश से अभिषेक के बारे में बात करते और उन्हें 'जननी' कहते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, बिग बॉस ने लाइव फीड में इस शब्द को म्यूट कर दिया।

हाल ही में अभिषेक मल्हान ने फलक को कमजोर कंटेस्टेंट क्या कह दिया दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। अभिषेक के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर एक्ट्रेस को आलोचना का सामना करना पड़ा। कमेंट में से एक में लिखा था, “यह बेतुकी टीम है, लोग व्यक्तिगत रूप से उन्हें गोल्ड डिगर बताकर हमला कर रहे हैं और जब कोई उन्हें आईना दिखाता है तो वे हाइपर हो जाते हैं। अब वे राष्ट्रीय टीवी पर न केवल अभिषेक बल्कि पूरे समुदाय का अपमान कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आईटीवी मुझे कितना निराश कर सकता है।”

@BeingSalmanKhan @JioCinema @HubWanderers @TriggeredInsaan #FukraInsaan #AbhishekMalhaan salman khan dear salman khan if this weekend ke vaar if you don't organize a class for the whole family then it won't be good for you i am telling you what language is this man pic.twitter.com/eWXfPCBuyv