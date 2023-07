Bigg Boss OTT 2: मनीषा रानी ने की अविनाश की चुगली, बोलीं- 'नाम है सचदेव, लेकिन बोलते हैं सबसे ज्यादा झूठ'

Bigg Boss OTT 2 बिग बॉस ओटीटी 2 में हर बार कुछ न कुछ नया और अजीब देखने को मिलता है। किस टास्क के बाद कंटेस्टेंट्स एक दूसरे की चुगली करते देखे जाएंगे। इस दौरान मनीषा रानीअविनाश सचदेव के खिलाफ अपनी भड़ास निकालती देखी जाएंगी। वह अविनाश को झूठा बताकर उनकी बेबिका से खूब चुगली करती हैं। इसका वीडियो सामने आया है।

File Photo of Avinash Sachdev and Manisha Rani

Edited By: Karishma Lalwani