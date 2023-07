Bigg Boss OTT 2 Voting List: टीवी की बहू का इस हफ्ते घर से होगा पत्ता साफ? वोटिंग लिस्ट में सबसे नीचे

Bigg Boss OTT 2 Voting List बिग बॉस ओटीटी 2 अब अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। दो हफ्तों में अब तक आकांक्षा पुरी आलिया पलक पुरसवानी और पुनीत सुपरस्टार सहित चार कंटेस्टेंट इस शो अलविदा कह चुके हैं। अब हालिया वोटिंग ट्रेंड लिस्ट सामने आई है जिसमें अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान सबसे ऊपर हैं तो वहीं टीवी की बहू सबसे नीचे हैं।

HighLights बिग बॉस ओटीटी 2 अपने तीसरे हफ्ते में पहुंचा इस हफ्ते फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान को मिले सबसे ज्यादा वोट्स सलमान खान के शो से टीवी की बहू का पत्ता होगा साफ?

