Bigg Boss OTT 2: घर की सत्ता पाने के लिए सभी घरवालों ने जिया पर डाला मिर्ची पाउडर, एक्ट्रेस का हुआ बुरा हाल

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: 4 जुलाई यानी मंगलवार को बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में नई शुरुआत हुई। इन दिनों शो में मनीषा रानी, बेबिका, अभिषेक मल्हान , पूजा भट्ट, सायरस, जैड हदीद, फलक नाज, अविनाश सचदेव और जिया शंकर नजर आ रहे हैं।

इन दिनों सभी घरवालों के बीच लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे है। सोमवार को जिया शंकर कप्तान बन गई थीं। जिया के कैप्टन बनने के 24 घंटे के अंदर काफी कुछ हुआ।

वहीं मंगलवार को घर में इसके नया टास्क देखने को मिला। हमेशा की तरह बिग बॉस घर के कैप्टन को लेकर नया ट्विस्ट लेकर आए। उन्होंने कहा कि जिया की कप्तानी अभी कंफर्म नहीं है। ऐसे में जो उन्हें कुर्सी पर से 3 घंटे के अंदर उठा देगा, वो नया कप्तान बन जाएगा। साथ ही वो किसी दूसरे को नॉमिनेट भी सकता है।

जिया शंकर खुद को बचाने किए कुर्सी पर बैठीं। ऐसे में उनके मनीषा रानी, बेबिका और अभिषेक मल्हान ने उन्हें उठाने की कोशिश की। कभी उनके ऊपर मिर्ची पाउडर डाला तो कभी शैम्पू। हद तो तब हो गई तब हैंडवॉश, रिफाइंड, काली मिर्च, पत्ता समेत न जाने क्या-क्या उन पर डाला गया। ऐसे में वह टस से मस नहीं हुईं। सायरस और पूजा भट्ट ने फोम क्रीम डाली और फिर शांति से बैठ गए। तो वहीं दूसरी तरह अविनाश, जिया की मदद के लिए उन पर पानी डालते नजर आए। इस दौरान अविनाश और अभिषेक के बीच लड़ाई देखने को मिली।

