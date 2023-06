Bigg Boss OTT 2 के हैंडसम हंक जैड हदीद ने की इस हसीना के इनरवियर की तारीफ, लोग बोले- अब यह कुछ ज्यादा हो गया

नई दिल्ली, जेएनएन। सलमान खान की विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' धमाल मचा रहा है। सोशल मीडिया पर भी शो की खासी चर्चा चल रही है। जैड हदीदी शो में सेंटर ऑफ अटरेक्शन बने हुए हैं। घर में मनीषा रानी, जिया शंकर और आकांक्षा पुरी तीनों की ही जैड से काफी अच्छा बॉन्डिंग है। जैड इन तीनों के ही साथ अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं। खास तौर पर अकांक्षा के साथ वो कभी बर्तन धोते नजर आते हैं तो कभी टाइम स्पेंड करते। दर्शकों को इनकी होट केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है।

हाल ही में लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि जैड हदीद ने शो में आकांक्षा पुरी के अंडरवियर की तारीफ की। जैड ने जब तारीफ की तो आकांक्षा पुरी का इनरवियर बेड पर पड़ा हुआ था। वैसे यह पहली बार नहीं है जब किसी मेल कंटेस्टेंट ने हाउसमेट के अंडरवियर के बारे में बात की है। फैंस को याद है कि कैसे शालीन भनोट ने सौंदर्या शर्मा से कहा था कि उन्हें भी केल्विन क्लेन का ही अंडरवियर पसंद है।

#JadHadid touched #AkankshaPuri 's UNDERWEAR (unworn;) without permission & says"I Love Your Underwear!"..Cut to.. #AkanshaPuri mentioning that Jad Hadid is such a GENTLEMAN & a NICE & SWEET person!😳👏🏻👏🏻#BBOTT2 #BiggBossOTT2 @BiggBoss @BeingSalmanKhan @MikaSingh Akanksha Puri !