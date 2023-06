Bigg Boss OTT 2: 'फुकरा इंसान' को घर में हुआ प्यार? शो में इस हसीना को दिल दे बैठे अभिषेक मल्हान!

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान एक पॉपुलर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में एंट्री की है। अभिषेक बिग बॉस ओटीटी 2 के घर के अंदर शांत और संयमित व्यवहार बनाए रख रहे हैं। वह बिना किसी कारण के उनसे उलझने वालों को जवाब भी दे रहे हैं। अभिषेक ने ये भी बताया कि घर के अंदर वो अपना प्यार खोजने जा रहे हैं या नहीं।

बॉलीवुडलाइफ ने अभिषेक से बिग बॉस ओटीटी 2 के घर के अंदर प्यार ढूंढने के बारे में उनके विचार पूछे, तो अभिषेक का जवाब काफी मजेदार रहा। उनसे पूछा कि क्या वो घर के अंदर किसी खास को ढूंढने के लिए तैयार हैं। अभिषेक की इस शो को जीतने की स्पष्ट मानसिकता है। उन्होंने बताया कि वह घर के अंदर किसी को ढूंढने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और केवल अकेले खेलने की योजना बना रहे हैं क्योंकि वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। अभिषेक का कहना है कि वह अकेले खेलने की कोशिश करेंगे लेकिन अंदर की परिस्थितियों के आधार पर स्थिति का आकलन करेंगे।

My Favourite Jiya and Abhishek together 😘♥️ #AbhishekMalhan #JiyaShankar #FukraInsaan pic.twitter.com/FFRYoXer1p

इस बीच लाइव शो देख रहे लोगों को लग रहा है कि अभिषेक मल्हान घर में जिया शंकर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनके वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। कुछ फैंस ने अभिया नाम से हैशटैग भी शुरू किया है। घर में पहले हफ्ते में ही पेयर बन जाना कुछ भी नया नहीं है। हालांकि इस लव एंगल में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महसूस करते हैं कि जिया नकली है और शो में बचे रहने के लिए ये सब कर रहे हैं।

Amidst a moment of serendipity, Abhishek's hand inadvertently found its way to Jiya's, resulting in an adorable encounter. Their chemistry is simply captivating! 💖 #FukraInsaan #JiyaShankar#AbhishekMalhan #BiggBossOTT2 pic.twitter.com/jUY8woUSJL— FUKAR FANSS (@Fatimahnyar) June 22, 2023