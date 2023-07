Bigg Boss OTT 2 Elimination: टीवी की इस पॉपुलर बहू को सलमान खान करेंगे शो से बाहर? घर में होगा तीसरा एलिमिनेशन

Bigg Boss OTT 2 Elimination लेटेस्ट नॉमिनेशन में जिया शंकर अभिषेक मल्हन उर्फ ​​फुकरा इंसान और आकांक्षा पुरी का नाम घरवालों ने बेघर करने के लिए आगे किया। इस बार घर में तीसरा एलिमिनेशन होने वाला है। खबर है कि इस बार भी शो से एक लड़की ही बाहर जाने वाली है जो सीरियल का जाना पहचाना नाम भी है।

नई दिल्ली, जेएनएन।Bigg Boss OTT 2 Elimination: बिग बॉस ओटीटी 2 अपने ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट के साथ सुर्खियां बटोर रहा है। जैसे-जैसे दूसरा सीजन धीरे-धीरे अपनी अंत की ओर बढ़ रहा है, घर के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि इस बार घर से किसी की विदाई होने वाली है। घर में वीकेंड का वार आ रहा है और खबर है कि इस बार भी घर में से एक लड़की ही बेघर होगी। घर में होगा तीसरा एलिमिनेशन पिछले हफ्ते हुए टास्क घरवालों ने जिया शंकर, अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान और आकांक्षा पुरी को बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया था। अब सबकी नजरें इसी बात पर अटकी हुई है कि इस बार कौन शो से बाहर होगा। बता दें कि पिछले हफ्ते मिड वीक में आलिया सिद्दीकी को सलमान खान ने घर से बाहर होने का फरमान सुनाया था। जिया शंकर होंगी बाहर? लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के अनुसार, शो में जिया शंकर को सबसे कम वोट मिले हैं, जिससे वह इस हफ्ते बिग बॉस ओटीटी 2 हाउस से विदाई लेने वाली संभावित उम्मीदवार बन गई हैं। सियासत डॉट कॉम के मुताबिक, ऐसी खबरें है कि बिग बॉस ओटीटी पर इस वीकेंड कोई एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इस हफ्ते मिड वीक एलिमिनेशन के बाद शायद कोई भी कंटेस्टेंट घर से बेघर ना हो। जैड-आकांक्षा के किस ने बटोरीं सुर्खियां हाल ही में बिग बॉस ओटीटी 2 में को लेकर सोशल मीडिया पर तूफान मचा गया था। जब जैड हदीद और आकांक्षा पुरी ने एक दूसरे को 30 सेकेंड तक किस किया था। हुआ ये कि एक टास्क में उन्हें डेयर दिया गया कि क्या को एक दूसरे को स्मूच कर सकते हैं और इसके लिए टाइम फिक्स करने की जिम्मेदारी घर के दूसरे सदस्यों को दी। किस का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ और लोगों ने बिग बॉस मेकर्स को काफी ट्रोल किया। पुनीत को किया पहले दिन ही बाहर इस बार शनिवार और रविवार को तीसरा वीकेंड का वार आने वाली है साथ ही होने वाला है तीसरा नॉमिनेशन। बता दें कि पुनीत सुपरस्टार को शो से 24 घंटे से पहले ही बाहर कर दिया गया था। घरवालों ने मिलकर पुनीत को एग्रेसिव बताया और कहा कि वो घर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे।

