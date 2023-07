Bigg Boss OTT 2: पुनीत सुपरस्टार ने फैंस से की जियो सिनेमा को डिलिट करने की अपील, बोले- तुम्हें मां की कसम है

Bigg Boss OTT 2 सलमान खान के शो बिग बॉस ओटीटी 2 से पहले दिन से ही बाहर होने वाले पुनीत सुपरस्टार ने अब इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फैंस के सामने जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जियो सिनेमा ऐप को डिलीट कर दो। हम सबको मिलकर बिग बॉस के मेकर्स को सबक सिखाने की जरूरत है।

नई दिल्ली, जेएनएन।Bigg Boss OTT 2: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रकाश कुमार उर्फ पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के निर्माताओं से नाराज हैं और वह अपने प्रशंसकों को कंटेंट प्रोवाइड जियो सिनेमा का बायकॉट करने के लिए उकसा रहे हैं। शुक्रवार को, पुनीत सुपरस्टार ने एक लाइव सेशन आयोजित किया और वहां उन्होंने अपने फैंस से कहा कि वे जियो सिनेमा को हटा दें और सीधे मैसेज (डीएम) के जरीए उनके साथ इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें। पुनीत सुपरस्टार ने अपने फैंस से यहां तक कहा कि जैसे ही वे जियो सिनेमा ऐप हटा देंगे, वह जरूरतमंदों को खाना खिलाएंगे। बिग बॉस मेकर्स पर फिर भड़के पुनीत सुपरस्टार अपने लाइव सेशन में गुस्से से भरे पुनीत अपने फैंस से उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए अपना गुस्सा दिखाने के लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा, "जितना डिलीट कर सकते हो कर दो। पुनीत सुपरस्टार का वादा है कि मैं गरीबों को खाना दूंगा। तुमको तुम्हारी मां की कसम है, डिलीट करो और मेरे साथ स्क्रीनशॉट डीएम पर शेयर करो।" फैंस से की जियो ऐप डिलीट करने की डिमांड उनके बाहर होने के बाद गूगल प्ले स्टोर पर जियो सिनेमा ऐप की रेटिंग में भारी गिरावट आई। फिलहाल, 19 लाख रिव्यू के साथ, Google Play Store पर Jio सिनेमा ऐप की औसत रेटिंग 1.1 स्टार है। बता दें, पुनीत बिग बॉस ओटीटी 2 के कंटेस्टेंट्स में से थे। हालांकि, उनके एग्रेसिव नेचर और को-कंटेस्टेंट्स के सदस्यों के साथ लगातार बहस के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। प्रीमियर के कुछ घंटों बाद ही पुनीत को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया। फॉलोवर्स को दी कसम एलिमिनेशन के बाद, पुनीत सुपरस्टार ने एक हालिया वीडियो में बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद शो के पैनलिस्टों में से एक एमसी स्टैन की भी आलोचना की और कहा, “बिग बॉस जाए भाड़ में। साला मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पुनीत सुपरस्टार स्टार था, स्टार है और स्टार रहेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि एमसी स्टैन तू कीड़े मकोड़े जैसा है, मुझे ललकारता है, तो मेरे दोस्तों जल्दी से ईएओ ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि पुनीत सुपरस्टार कल शाम को यहां पर 4 बजे लाइव आने वाला है और सबका एक करके बैंड बजाने वाला है।

Edited By: Ruchi Vajpayee