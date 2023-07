Bigg Boss OTT 2: अविनाश, जिया और फलक को मिली एल्विश की सत्ता छीनने की जिम्मेदारी, अभिषेक ने पकड़ी इनकी चोरी

Salman Khan Show Bigg Boss OTT Season 2 सलमान खान का विवादित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 चर्चा में बना हुआ है। शो में हाल ही में इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव और आशिका भाटिया की एंट्री हुई है। तगड़ी फैन फॉलोइंग होने की वजह से ये चर्चा में बने हुए है। एल्विश तो आते ही घर के नए कप्तान बन गए है।

Salman Khan Show Bigg Boss OTT 2, Twitter

Your browser does not support the audio element.