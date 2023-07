Bigg Boss OTT 2: बेबीका धुर्वे संग दोबारा झगड़े के बाद टूटे जेड हदीद, बैग पैक कर शो छोड़ने की जिद पर अड़े

नई दिल्ली, जेएनएन। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट और लगातार विवादों के कारण खबरों में बना हुआ है। इस बीच अब शो में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाले कंटेस्टेंट जेड हदीद ने बिग बॉस को छोड़ने की बात कही है।

जेड हदीद पिछले कुछ दिनों से लगातार बेबिक धुर्वे संग झगड़े के कारण बिग बॉस ओटीटी की हाइलाइट बने हुए हैं। अब एक बार फिर दोनों एक-दूसरे से भिड़ गए, लेकिन इस बार जेड टूट गए और सामान बांधकर घर छोड़ने की जिद पर अड़ गए।

यह सब तब शुरू हुआ जब बेबिका धुर्वे ने जेड और अभिषेक मल्हान के लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया। वहीं जिया शंकर जो अब घर की कैप्टन हैं, उन्होंने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बेबिका अपनी जिद पर अड़ी रहीं। अभिषेक ने बेबिका को ये भी याद दिलाया कि उन्हें बिना भेदभाव किए अपना काम करना चाहिए।

बेबिक ने इसपर कहा कि वो जेड और अभिषेक के खराब व्यवहार के कारण ऐसा कर रही हैं। इस बीच बेबिका ने किचन एरिया में अभिषेक को नेगेटिव बताते हुए वो यहां से बाहर चले जाने के लिए कहा, तो अभिषेक ने जवाब देते हुए कहा, 'तुम ही तो नेगेटिविटी हो।'

