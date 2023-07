Bigg Boss OTT 2: अभिषेक ने कान पकड़ के मांगी जिया शंकर से माफी, यूजर्स ने मेकर्स को इस कारण सुनाई खरी खोटी

Bigg Boss OTT 2 सलमान खान का शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे घरवालों के इक्वेशन एक-दूसरे के साथ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी एक-दूसरे के साथ बैठकर बातें करने वाले जिया शंकर और अभिषेक मल्हान के बीच हाल ही में झगड़ा देखने को मिला जिसके बाद अभिषेक ने कान पकड़कर एक्ट्रेस से माफी मांगी। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों को ये रास नहीं आया।

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाता है। शुरुआती दो हफ्तों में जहां आकांक्षा पुरी और जैद हदीद ने अपनी करीबियों और अपने लिपलॉक से सुर्खियां बटोरीं, तो वहीं तीसरे हफ्ते में घर के आपसी रिश्ते काफी बदलते दिखे। अब सलमान खान का विवादित शो चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है और अब घर में महज 8 कंटेस्टेंट ही बचे हुए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो तीसरे वीक में साइरस ब्रोचा भी बिग बॉस ओटीटी 2 को अलविदा कह चुके हैं। अब हाल ही में शो में अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान कान पकड़ कर जिया से माफी मांगते हुए नजर आए। अभिषेक मल्हान ने क्यों मांगी जिया शंकर से माफी आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में घर में कंटेस्टेंट के बीच के इक्वेशन लगातार बदल रहे हैं। कब कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन बन जाए, इसका अंदाजा लगाना ऑडियंस के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है। हाल ही में जिया शंकर और अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान जिया ने अभिषेक पर आरोप लगाया कि फुकरा इंसान ने उन्हें गाली दी है। जिसके बाद अभिषेक ने जिया शंकर के पास आकर कान पकड़ कर उनसे माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें पूरी बातचीत याद नहीं है, उन्हें ये सच में नहीं पता कि उन्होंने अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था या नहीं, लेकिन वह इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। बिग बॉस के मेकर्स पर भड़के यूजर्स इस पोस्ट के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि बिग बॉस के मेकर्स फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान को जान बूझकर टारगेट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "हमें स्टॉप डिफेमिंग फुकरा इंसान ट्रेंड चलाना चाहिए"। दूसरे यूजर ने लिखा, "अभिषेक ने गाली नहीं दी थी जिया को, उसने भैंस की आंख बोला था, आप वीडियो को स्लो करके चाहो तो देख सकते हो। ये बिग बॉस अभिषेक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अन्य यूजर ने लिखा, "अभिषेक बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का सबसे सुलझा हुआ बंदा है"।

