    'मैं हनीमून पर जा रहा था और...' Bigg Boss फेम जय दुधाने को पुलिस ने किया अरेस्ट, क्या है पूरा मामला?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:14 PM (IST)

    बिग बॉस मराठी 3 के प्रतियोगी जय दुधाने को 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया है। उन पर फर्जी दस्तावेजों का उप ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जय दुधाने को क्यों किया गया अरेस्ट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस मराठी 3 के प्रतियोगी जय दुधाने को हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे पर ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला 5 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।

    किन लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर

    मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, रियलिटी टीवी स्टार पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक ही संपत्ति को कई खरीदारों को बेचने का आरोप है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में दुधाने के अलावा उनकी मां, बहन, दादी और दादा से भी पूछताछ की जा रही है।

    उनकी गिरफ्तारी की खबरें उनकी शादी के सिर्फ 10 दिन बाद आई हैं। जय ने हाल ही में कंटेंट क्रिएटर हर्षला पाटिल से शादी की थी।

    जय ने आरोपों का किया खंडन

    वहीं जय ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया और अपने खिलाफ लगे चौंकाने वाले आरोपों का खंडन किया है। जय ने कहा कि उन्हें डर नहीं है, क्योंकि पूरे मामले को बेहद बेईमानी से तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस वैन में बैठे हुए और टीवी9 से बात करते हुए, जय ने बताया कि कई लोगों ने उन्हें अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि वह स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और उन्हें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है।

     
     
     
    सुबूत है तो पेश करे- जय

    एक ही दुकान को कई लोगों को बेचकर धोखाधड़ी करने के 5 करोड़ रुपये के आरोप को जय ने हास्यास्पद बताया। जय ने आगे कहा, "सच कहूं तो मैं हैरान हूं... अगर किसी के पास सबूत है तो उसे पेश करें। यह अविश्वसनीय है क्योंकि समझौता पहले ही हो चुका है, और एक ही दुकान को कई लोगों को बेचना असंभव है। अगर यह सच है, तो इसे साबित करें।"

    अपनी गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए, जय ने कहा कि वह अपनी पत्नी हर्षला पाटिल, अपने भाई और अपनी भाभी के साथ हनीमून के लिए विदेश जा रहे थे, और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके नाम पर एलओसी (लुकआउट सर्कुलर) जारी किया गया है।

