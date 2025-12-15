'The Family Man' में काम कर चुके एक्टर मान सिंह हेरोइन तस्करी में गिरफ्तार, इस वजह से अपराध की दुनिया में रखा कदम

जागरण संवाददाता, आगरा। द फैमिली मैन सहित कई वेब सीरीज में काम कर चुके राजौरी गार्डन (दिल्ली) के कलाकार मान सिंह को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने मादक पदार्थ एमडीएमए (हेरोइन) की तस्करी में मुंबई से गिरफ्तार किया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर टीम उसे लेकर रविवार को आगरा पहुंची। आरोपित के खिलाफ न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज है।

उसके साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने अक्टूबर 2024 में मादक पदार्थ की तस्करी गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया था। जांच में मान सिंह का भी नाम सामने आया। तभी से पुलिस टीम को उसकी तलाश थी। एएनटीएफ आगरा यूनिट ने 11 दिसंबर को आरोपित को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में क्या बताया? आरोपित ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह फिल्मों में बतौर हीरो काम करता चाहता था। इसलिए वर्ष 2008 में मुंबई चला गया। उसे फिल्मों के साथ ही वेब सीरीज में सहायक कलाकार के रोल मिले। इसी दौरान मादक पादर्थ की तस्करी करने वाले से मुलाकात हुई और वह भी उसके साथ काम करने लगा। एएनटीएफ के एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया, आरोपित की लंबे समय से तलाश थी। तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जांच जारी है।