    4 साल बाद तलाक लेने जा रहे हैं Neil-Aishwarya, कभी Bigg Boss में अंकिता-विक्की को किया था फेल?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की शादी साल 2021 में धूमधाम से हुई थी, जिसमें एवरग्रीन क्वीन रेखा भी शामिल हुई थीं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से कपल के बीच अनबन की खबरों ने खूब जोर पकड़ा। अब हालिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने शादी के चार साल बाद तलाक की अर्जी डाल दी है। 

    ऐश्वर्या शर्मा-नील भट्ट ले रहे हैं तलाक? / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन की एक और परफेक्ट जोड़ी टूट रही है। 'गुम हैं किसी के प्यार में' के सेट पर शुरू हुई इस लव स्टोरी का द एंड होने जा रहा है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के अलग होने की खबरें काफी वायरल हो रही थी। 

    दोनों के अलग होने की खबरों को हवा तब मिली जब नील भट्ट और ऐश्वर्या ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इतना ही नहीं, दोनों जहां शुरुआत में एक-दूसरे की हर फोटो पर कमेंट करते थे, उन्होंने वह भी बंद कर दिया और यही बात उनके चाहने वालों ने नोटिस कर ली। अब जो खबर सामने आई है, उससे इनके फैंस का दिल बुरी तरह से टूटने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स की मानें तो अलग होने के बाद इस कपल ने तलाक की अर्जी डाल दी है।

    शादी के चार साल बाद तलाक ले रहे हैं नील-ऐश्वर्या 

    न्यूज18 शोशा की एक खबर के मुताबिक, कपल ने ऑफिशियली तलाक की अर्जी दे दी है। उनके सूत्रों ने मुताबिक, "नील और ऐश्वर्या एक लंबे समय से अलग रह रहे थे और अब उन्होंने तलाक की अर्जी डाली है, जिसका प्रोसेस जल्द ही शुरू हो जाएगा।दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से कपल 4 साल बाद ही अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि उन्होंने एक-दूसरे से हमेशा के लिए अलग होने का निर्णय ले लिया है।"

    हालांकि, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा दोनों की तरफ से ही उनके तलाक की खबरों पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न ही दैनिक जागरण उनके तलाक की खबर की पुष्टि करता है। 

    बिग बॉस 17 में अंकिता-विक्की पर पड़े थे भारी

    शादी के कुछ समय बाद ही नील भट्ट और ऐश्वर्या ने सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस सीजन 17 में हिस्सा लिया था, जहां उनके और अंकिता लोखंडे-विक्की के बीच एक टास्क खेला गया। इस टास्क में विक्की और नील को अपनी-अपनी पत्नियों ने हाथ में कितनी ज्वेलरी पहनी हुई है, इसके बारे में बताना था। विक्की जहां हार गए, तो वहीं नील ने ऐश्वर्या की चूड़ियों के कलर से लेकर उनके हाथ में कौन-कौन सी ज्वेलरी है, बिल्कुल डिटेल में बताया। 

    neil aishwarta

    सीजन में जिस तरह से नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा को संभालते थे, उनके गुस्से को हैंडल करते थे, उसकी वजह से फैंस दोनों को बहुत एडमायर करता था। नील-ऐश्वर्या के रिश्ते का ये अंत होगा, इसके बारे में शायद फैंस ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 

