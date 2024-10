Bigg Boss 18: सलमान खान के शो में तीसरा एलिमिनेशन, बिग बॉस ने घर के इस मशहूर कंटेस्टेंट को निकाला बाहर

हाल ही में खबर आई थी कि वकील गुणरत्न को शो से बाहर कर दिया गया है। उनके बाद अब बिग बॉस ने एक और कंटेस्टेंट को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बिग बॉस, अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) को घर से बेघर होने का हुक्म देते हैं। इसके बाद अविनाश इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि, वह सच में बेघर हो जाएंगे या वाइल्ड कार्ड बनकर फिर वापस आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अविनाश का एक्जिट आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा।

Tomorrow Promo #BiggBoss18: Avinash get EVICTED from house bcz of HMs votes.pic.twitter.com/OEQyxLRMMi